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    Eskişehir'de zamdan sonra simit satışları yarıya düştü

    Simit fiyatı 3 iraya çıkınca günde 100 simit satan esnafın satışı 50 adete kadar geriledi.
    • AA
    • 26.02.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 26.02.2022 - 16:08
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    Eskişehir'de zamdan sonra simit satışları yarıya düştü

    Eskişehir’de simide yapılan zammın ardından satışların eskiye göre neredeyse yarı yarıya düştüğü belirtildi.

    Eskişehirde 2 lira 50 kuruşa satılan simit fiyatına 50 kuruş zam yapılmıştı. Yüzde 20 zamlanan simidin yeni fiyatı, 3 lira olarak güncellenmişti.

    Eskişehir’de simit satıcılığı yapan Cengiz Erkan, daha önce günde yaklaşık 100 simit sattığını belirtirken, uygulanan zamdan sonra günde artık 50 simit satabildiğini söyledi.

    “VATANDAŞ ARTIK SİMİT ALACAĞIMA EKMEK ALAYIM DİYOR”

    Simit fiyatının ekmek fiyatından daha pahalı olmasından dolayı vatandaşın simit almak yerine ekmek almayı tercih ettiğini dile getiren Cengiz Erkan, simit 2 lira 50 kuruşken daha çok satış yaptığını vurguladı.

    simit

    "2 SİMİT ALAN 1'E DÜŞÜRDÜ"

    Erkan, “Simit satışlarımız düştü, vatandaş 3 liraya simit alamıyor. Simit şu anda ekmekten pahalı olduğu için insanlar simit alacağına ekmek alıyor. Önceden bir simidin fiyatı 2 lira 50 kuruştu. Vatandaş bir simidin fiyatı 2 lira 50 kuruşken daha çok satın alıyordu. Önceden mesela 2 simidi 5 liradan verirdik ama şimdi insanlar 2 tane simit alacağına 1 tane satın alıyor. Eskiden günde aşağı yukarı 100 tane simit satıyordum, şimdi yarı yarıya düştü.” dedi.

    simit

    simit


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