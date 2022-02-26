Eskişehir'deki ocakta çay 1 lira 25 kuruş

Eskişehir'desiniz, canınız çay içmek istedi, küçük şirin bir çay ocağına girdiniz ve çayın 1 lira 25 kuruş olduğunu öğrendiniz. Yüzünüzün hafif gülümsediğini hisseder gibiyiz.

Evet hâlâ fiyatını artırmayan bir yer var. Eskişehir Hamamyolu’nda çay ocağı işletmeciliği yapan Mehmet Orus isimli esnaf, zam yapan birçok işletmenin aksine çayın bardağını hâlâ 1 lira 25 kuruştan satmaya devam edince müşterisi arttı.

BİR BARDAK ÇAY 1 LİRA 25 KURUŞ

Şeker ve çay fiyatlarının artmasıyla birlikte kafe ve çay ocaklarında bir bardak çayın fiyatı bir hayli yükseldi. Bazı kafelerde bir bardak çayın fiyatı 6-7 liraları bulurken, çay ocaklarında da fiyatlar oldukça arttı.

"MÜŞTERİLER ÇAYI HESAPLI İÇSİN"

Gelen müşterilerinin hesaplı çay içmeleri için bir bardak çayı 1 lira 25 kuruştan sattığını belirten Orus, özellikle Hamamyolu’nda oturan insanların çay içmek için kendi işletmesini tercih ettiğini söyledi.

SÜRÜMDEN KAZANIYORUM

Öte yandan bir bardak çayı ucuz fiyattan sattığı için zarar etmediğini dile getiren Orus, sürümden kazandığını vurguladı.

ÇEVREYE DE ESNAFA DA AYNI FİYAT

Orus, "Çevre esnafa bir bardak çayı 1 lira 25 kuruşa verdiğim için buraya gelen müşterimize de aynı fiyattan vermeyi daha mantıklı buluyorum. Çok müşterim olmasa da ben bu elektriği ödeyeceğim, kirayı ödeyeceğim, aynı masrafı yapacağım. En azından buraya gelen vatandaşlar hesaplı çay içsin diye bu fiyattan satmaya devam ediyorum. Hamamyolu’nda benden çay alıp oturan çok müşterim var. Dışarıda tabelam var zaten kim olursa olsun herkese aynı fiyat” diye konuştu.