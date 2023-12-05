Eskişehirli kuyumculardan piyasa değerlendirmesi: Altın güvenli liman olmaya devam ediyor Altında yaşanan yükselişi değerlendiren kuyumcu Emre Öztürk, ekim ayının başından itibaren artan altın fiyatlarının kasım ayı içerisinde yüzde 12‘lik kazanç sağladığına vurgu yaptı.

İHA

Yurt içi piyasalarda altın fiyatlarının artması yatırımcıları kuyumculara yönlendirdi.

Son günlerde değer kazanan altın ve döviz piyasası hakkında konuşan Eskişehirli kuyumcu Emre Öztürk de altının şu anda "güvenli liman" konumunda olduğu belirterek, piyasalar hakkında bilgi verdi.

Bu durumun önümüzdeki haftalarda devam etmesi beklendiğini ifade eden esnaf, yatırımcının altına kesin ve garantili yatırımlarım olarak baktığını dile getirdi.

"Altın, uzun vadede kazandıracak"

Kuyumcu Emre Öztürk, merkez bankalarının faiz polikikalarının piyasalarda denge sağladığını açıkladı ve uzun vadede altının kazandıracağını belirterek, şöyle konuştu:

Ekim ayının başından itibaren altın kasım ayı içerisinde yaklaşık olarak yüzde 12’lik bir daha kazandı diyebiliriz. Yani altına yatırım yapın, yine kazandı. Dolar ve euroda şu anda yüzde 4’lük yüzde 5’lik bir artış söz konusu.

"Gram altın revaçta"

Gram altına yatırım şu anda çok birazcık daha revaçta diyebiliriz. Çünkü özellikle Merkez Bankası'nın altın basımı ile ilgili kararları piyasada işçilik oranını arttırıyor

Önümüzdeki haftanın altın tahmini

Öztürk'e göre, dolar ve eurodaki yükseliş eğilimini düşecek, altındaki artış tekrar tetiklenecek, önümüzdeki haftalarda altın fiyatları daha stabil bir şekilde ilerleyecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)