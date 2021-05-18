Esnaf destek paketi: Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası esnafa hibe desteği verileceğini duyurdu. Hibe başvurusu hakkında bilgi almak isteyenler, araştırmalarına başladı. İşte, hibe desteği başvuru şartları

Dün gerçekleştirilen kritik Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara veren esnaflara müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki grup olarak belirlenen işletmelere 3 bin ve 5 bin TL hibe ödemesi yapılacağını belirtti.

Bu açıklamanın ardından milyonlarca esnaf, hibe desteği başvuruları hakkında araştırmalarına başladı. Hibe desteği başvurusunun nasıl yapılacağı ve şartları merak konusu oldu.

Peki esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte esnafa hibe desteği ile ilgili detaylar...

ERDOĞAN'DAN ESNAFA DESTEK MÜJDESİ

Esnafa hibe desteği hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu hibe programıyla işlerine ara vermiş olan esnaflarımıza 2 grup halinde destek olmayı planlıyoruz. 1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb. işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız. 2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz.'' ifadelerini kullandı.

BAKAN MUŞ DETAYLARI AÇIKLADI

Esnafa hibe desteği ile ilgilli detayları paylaşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''1 Milyon 384 Bin'den fazla esnaf ve sanatkarımıza iki ayrı grup halinde 4 Milyar 622 Milyon liralık hibe desteği sağlayacağız. Birinci grup 5 bin, ikinci grup 3 bin hibe desteği alacak. Her daim esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz.. Hayırlı olsun..''





ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnafa hibe desteği başvuru sayfası araştırılıyor. Başvurular e-devlet sayfasından gerçekleştirilebiliyor.

ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ





HİBE NEDİR?

Hibe destek kelimesi son günlerde gündemde yer alıyor. Hibe desteği, 'yatırım yapmak veya işini geliştirmek isteyenlere karşılıksız olarak verilen ödenek” olarak ifade edilebilir.

