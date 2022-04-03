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    Esnaf işlerini dijitale de taşıyor

    Pandemide online yeme içme sektörünün nominal olarak yüzde 100’ün üstünde büyümesi ve online siparişlerin dört kat artması üzerine esnaf teşkilatları harekete geçti.
    • İHA
    • 03.04.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 11:38
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    Esnaf işlerini dijitale de taşıyor

    İşler dijitale kaydıkça, küçük esnafın da satış ve teslimat konusunda jititalleşmeye yönelik çalışmaları başladı.

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Google.org iş birliği ile geçtiğimiz yıl hayata geçen “Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi”nin saha uygulaması Antalya Kepez’de başlıyor.

    MÜŞTERİ YORUMLARINI YANITLAMA EĞİTİMİ VERİLECEK

    Eğitimler çerçevesinde işletmelerin haritalara kayıt süreçleri, doğru yemek fotoğrafları için ipuçları, dijitalde promosyon ve kampanya, müşteri yorumlarını yanıtlama gibi başlıklarda eğitimler bulunuyor.

    Restoran

    "ARTIK ESNAFIMIZIN TABELASI İNTERNETTE DE YANACAK"

    Eğitim tırı ile www.esnafakademi.org portalında bulunan “Dijital Pazarlama, Arama Motoru Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama ve Yeni Normalde Pazarlama” eğitimleri verileceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Lokantacı esnaflarımız, hayata geçirebilecekleri pratik öneriler öğrenecek. Program kapsamında işletmelerin haritalara kayıt süreçleri, doğru yemek fotoğrafları için ipuçları, dijitalde promosyon ve kampanya, müşteri yorumlarını yanıtlama gibi başlıklarda eğitimler bulunuyor. Yani artık esnafımızın tabelası internette de yanacak.” dedi.


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