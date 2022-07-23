Esnaf, kira stopajının tamamen kaldırılmasını istiyor

Esnaf ve sanatkarların üst kuruluşu, üyeleri üzerindeki kira stopaj yükünün kaldırılması için talepte bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, koronavirüs salgını sürecinde esnafa destek için geçici olarak düşürülen iş yeri kira stopajının tamamen kaldırılması gerektiğini belirten bir açıklamaya imza attı.

"Kira stopajı kaldırılsın"

Palandöken'e göre, günümüz ekonomik koşullarında normalde kira gelirlerinden doğan vergiyi, kirayı alan mükellefin yani iş yeri sahibinin ödemesi ve kira stopajını tamamen kaldırılarak esnafın rahatlatılması gerekiyor.

"Yüzde 25 kira artışı iş yerlerini de kapsasın"

Esnafın daha önce de gündeme getirdiği konutlara getirilen yüzde 25 kira artış oranının iş yeri kiralarında da uygulanması konunu hatırlatıldı.

İHA'nın haberine göre, elektrik, su, doğalgaz faturaları başta olmak üzere iş yeri kiraları ve işçi giderleri gibi maliyetleri sürekli artan esnaf ve sanatkârlar için daha fazla kolaylık sağlanması gerektiğine işaret eden Palandöken, “İki yılı aşkın süredir pandemi ile boğuşan esnaf ve sanatkarlarımız tam rahat nefes alacak derken tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de enerji maliyetlerinde büyük bir artış yaşandı. Özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artış A’dan Z’ye tüm ürünlere zam olarak yansıyınca piyasada dengeler değişti. Esnafın elektrik, su, doğalgaz faturaları ve işçi maliyetleri artarken iş yeri kiraları da tavan yaptı. Konutlardaki kira bedelinde en fazla yüzde 25 oranında artış yapılabiliyorken aynı uygulama iş yerleri için de geçerli olmalı.





Esnaf zarar da etse kira ve kira stopajını ödemek zorunda

Artan kira maliyetleri esnafımızın belini bükerken dükkanı kiralık olan esnaf ve sanatkarımız kâr da etse zarar da etse işyeri kirasını ve kiradan doğan stopaj vergisini ödemek zorunda kalıyor. Bu yük esnafımıza ağır geliyor." dedi.