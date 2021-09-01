Esnaf koronavirüs vaka artışından tedirgin

TESK Başkanı Palandöken, kapanmaların bittiği bu dönemde koronavirüs tedbirlerinin ülke genelinde ciddiye alınıp, aşıların yaptırılmasının gerektiğinin önemine vurgu yapan bir açıklama gerçekleşti.

Esnaf teşkilatı, iş yerlerinin tekrar kapanmaması ve halk sağlığı açısından koronavirüse karşı temkinli olmaya devam edilmesi gerektiğini savunuyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Bendevi Palandöken, koronavirüs ile mücadelede esnafların yaşadığı durumu ele alan yazılı bir açıklama yaptı.

KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI ESNAFI TEDİRGİN EDİYOR

Palandöken açıklamasında, okulların açılmasına çok kısa bir süre kala koronavrüs vakalarının ve ölüm sayılarının yeniden tırmanışa geçmesinin tedirgin edici olduğunu belirterek, “Son zamanlarda vaka sayılarının yeniden 20 bin sınırına çıkması ve günde ortalama 250 ye yakın vatandaşımızın vefat etmesi esnafımızı ve vatandaşlarımızı tedirgin ediyor.” dedi.

“TAM İŞLERİ RAYINA OTURTMUŞKEN, TEDBİLERE DİKKAT ETMELİYİZ”

Palandöken, Türkiye olarak yaklaşık iki yıldır koronavirüs ile mücadele edildiğini hatırlatarak, “Tam işleri rayına oturtmuşken normalleşmenin sürdürebilmesi için maske, mesafe ve hijyen kurallarına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aşılarını tamamlayan vatandaşlarımız da rehavete kapılmadan tüm kurallara riayet etmeye devam etmeli. Önce sağlık, sonra da ekmek parası için vatandaşın, esnafın ve tüm kesimlerin olayın ciddiyetini daha iyi idrak etmesi ve herkesin elini taşın altına koyması gerek.” diye konuştu.

“ÜLKE GENELİNDE BİR GEVŞEME YAŞANIYOR”

Ülke genelinde havaların ısınması ve yaz tatilinin de etkisiyle kurallara uyma noktasında bir gevşeme yaşandığına dikkati çeken Palandöken, “Henüz pandemi bitmiş ya da etkisini yitirmiş değil. Aşılar ancak kurallara uymaya devam edersek faydasını gösterebilir. Bu yüzden aşı olan vatandaşlarımız da maske takmaya devam etmeli.

AŞI OLMAYANLAR AŞI OLMALI

Aşı olmayanlar ise hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için vakit kaybetmeden mutlaka kendilerine uygun olan aşıyı yaptırmalı. Buradan tüm esnaf camiamızı ve vatandaşlarımızı uyarıyorum.” şeklinde konuştu.