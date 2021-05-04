Esnaf market kararından memnun

Tam kapanma sürecinde birinci derece ihtiyaç maddelerinin dışında kırtasiye ve züccaciye gibi ürünlerin satılmamasını sağlayan karar, vatandaşın daha çok dışarıya çıkmasını önlemek adına alındı.

Market genelgesi ile zincir marketlerde ihtiyaçtan fazlasının satılmaması kararı, esnafın da haksız rekabet oluşturduğu gerekçe ile esnafın üst kuruluşu Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken tarafından gündeme getirilmişti.

ESNAF ADINA TEŞEKKÜR ETTİ

Taleplerinin dikkate alınarak uygulamaya geçirilmesi nedeni ile esnaf adına yetkililere teşekkür eden Palandöken "Taleplerimizin dikkate alınarak haksız rekabetin ortadan kalkmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş'a ve emeği geçen herkese esnafımız adına teşekkür ediyorum." dedi.

"MARKET GENELGESİ FIRSATÇILIĞA SON VERDİ"

Palandöken, İçişleri Bakanlığı'nın "market tedbirleri"ne ilişkin genelgesini olumlu bulduklarını belirterek, "Market genelgesi ile fırsatçılığa son verildi." ifadesini kullandı.

MARKETLERDE SADECE GIDA, İLAÇ VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SATILABİLECEK

Palandöken, yazılı açıklamasında, söz konusu genelge kapsamında marketlerde temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin dışındaki ürünlerin satışına izin verilmeyeceğini anımsattı.

Tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili usul ve esasların yeniden belirlenmesinin esnaf ve sanatkar adına sevindirici bir karar olduğuna işaret eden Palandöken, "Market genelgesi ile fırsatçılığa son verildi. Haksız bir uygulama ortadan kalktı." değerlendirmesinde bulundu.

"İNTERNETTEN SATIŞLAR DEVAM EDECEK"

Palandöken, marketlerde bazı ürün gruplarının satışının yasaklanmasının yalnızca fiziksel ortamda gerçekleştirilen alışveriş için geçerli olduğunu, buna karşın internetten satışların devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"İNTERNET SATIŞINA DA KISITLAMA GELSİN"

"Marketlerin internet satışlarına da kısıtlama getirilmeli. Bu konuda bulunduğumuz taleplerin takipçisi olacağız."