Esnaf muaflığı limiti artırıldı

Yeni yıla girilmesi ile birlikte daha önce verilen kararlar da bir bir uygulamaya geçti. Bu kararlardan birisi de vergiden muaf esnaflığın kapsamının genişletilmiş olmasıydı.

Düşük kazanç sağlayan esnafın belge düzenleme ve vergi vermesi, işinin devamlılığı açısından sorun oluşturuyordu.

Yapılan düzenlemelerle, vergiden muaf esnaflığın kapsamı genişletildi ve evlerde imal ettiği ürünleri internet ve benzeri platformlarda satanlar da muafiyet kapsamına alındı.

Muafiyet limiti olan 320 bin lira, 700 bin liraya çıkartıldı

Esnaf muaflığı limiti yükseltilerek 320 bin liradan 700 bin liraya çıktı.

2023 yılında evlerde üretilerek satılan ürünlerin satışından 700 bin liraya kadar elde edilen gelirler, muafiyet kapsamında olacak.

Düşük gelirli esnafların kira ve kazanç istisnası hadleri artırıldı

Basit usule tabi mükelleflerin kira ve kazanç istisnası hadleri de önemli ölçüde yükseltildi. Taksici, dolmuşçu, servis işleticisi, berber, terzi, bakkal, manav, kasap ve benzeri esnaf şartları dahilinde basit usule tabi bulunuyor. Düzenleme ile bu kapsamdaki esnafın kazançları, 2021 yılından itibaren gelir vergisinden istisna edilmişti.

Gelir Vergisi Kanunu'nda basit usule tabi olma şartları ile ilgili özel düzenlemeler bulunuyor. Basit usule tabi olmak için her yıl yeniden belirlenen kira tutarları, yıllık alım, satım ve iş hasılatı gibi bazı had ve tutarların aşılmaması gerekiyor.

Vergilerini ödeyen uyumlu mükellefler, 5 puanlık vergi indiriminden yararlanıyor

Uyumlu mükelleflere vergi indiriminde yer alan limit güncellendi. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden beyannamelerini zamanında veren ve vergilerini ödeyen uyumlu mükellefler, 5 puanlık vergi indiriminden faydalandırılıyor. Vergi indirimi yapılabilecek tutarın üst limiti de 2 milyon liradan, 4,4 milyon liraya çıkarılarak, mükelleflere sağlanan teşvikte artış yapıldı.

Sanatçıların gelirleri kısıtlı kalırsa vergi yok

Telif haklarından elde edilen kazançlara uygulanan istisna tutarı da yükseltildi. Müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerinden elde ettikleri kazançları, belirli bir tutarı aşmaması halinde gelir vergisinden istisna tutuluyor. Bu kazançlarla ilgili 880 bin lira olan istisna tutarı, 2023 yılında elde edilecek gelirler için 1 milyon 900 bin liraya çıkarıldı.

Sosyal içerik üretene kazanç istisnası tutarı arttı

Sosyal medyada içerik üreten ve mobil uygulama geliştirenlerin elde ettikleri kazançların 2022 yılı için 880 bin lirası gelir vergisinden istisnayken, bu tutar 2023 yılındaki gelirler için 1 milyon 900 bin liraya çıktı. Bu tutarlar aşılmıyorsa beyanname verilmeyecek.