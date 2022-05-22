Esnaf teşkilatı, mobilya ve beyaz eşyada taksit sayısının artmasını önerdi

Esnaf ve sanatkarların çatı örgütü olan TESK, üyelerinin ekonomik zorluklarla mücadele etmesini kolaylaştıracak bir öneride daha bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'e göre, düğün sezonu başlamasına rağmen çiftler birçok ihtiyacını almayı erteleniyor ve piyasadaki pahalılık ikinci ele talebi arttırdı.

" Taksit sayısı 9’l a sınırlı kalmamalı "

TESK Genel Başkanı Palandöken, mobilya, beyaz eşya gibi temel ürünlerde uygulanan kredi kartı taksit sayısının 9’a düşürülmesinin piyasaya şartlarına göre alım gücünü karşılamadığını kaydetti.

"Taksit sayısı 24 ayın altında kalmasın"

AA'nın haberine göre, Palandöken, "Yeni evlenecek çiftler, ev alanlar, eşyalarını değiştirmek isteyenler için taksit sayısı fiyatlar göz önüne alınarak 24 ayın altında olmayacak şekilde yükseltilmeli. Bununla birlikte bankalar da ellerini taşın altına koyarak düşük faizli ihtiyaç kredisi imkanı sunmalı.” ifadelerini kullandı.

“Esnafın işi zor”

Piyasadaki fiyat artışlarının vatandaşın alım gücünü düşürdüğünü belirten Palandöken, “Alım gücünün düşmesi esnafımızın da işlerini zorlaştırıyor. Pandeminin etkisini geride bıraktığımız bu yıl yaklaşık 1 milyona yakın çiftin evlenmesi bekleniyor. Fakat geçen yıl Mayıs ayında 10 bin liraya kadar mobilya düğün paketleri bulunabiliyorken bu yıl aynı mobilya grupları en az 30-40 bin lira civarında, beyaz eşya da aynı şekilde iki kattan fazla zamlandı. Durumun böyle olması evlenmeyi düşünen çiftlerimizin düğünü ertelemesine veya ikinci el ürün almaya yönlendiriyor.

Ev kuracak çiftlere alım kolaylığı sağlanmalı

Eşya dizmekte zorlanan vatandaşlarımıza, ev kuracak çiftlerimize alım kolaylığı sağlanmalı. Bunun için kredi kartı taksit sınırı güncel piyasa şartlarına göre yeniden düzenlenmeli. Beyaz eşya ve mobilya gibi ürün gruplarını alırken kısa vadede ödemekte zorlanan vatandaşlar için düşük faizli ihtiyaç kredileri verilerek ülke ekonomisine katkı sağlanmalı.” diye konuştu.