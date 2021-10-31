Esnaf teşkilatından tasarruf çağrısı

Bugün Dünya Tasarruf Günü. TESK Başkanı Palandöken de bugüne özel olarak tasarruflu olmayı ve birikim yapmayı hatırlatan bir açıklamada bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Dünya Tasarruf Günü'nün alışkanlıkları değiştirmek için bir bahane olması gerektiğine dikkati çekti.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR, KALİTELİ BİR YAŞAM İÇİN TASARRUF ŞART"

Palandöken, açıklamasında "Gıdaya, enerjiye ya da ekmek, suya ulaşımda sorun yaşamadan sürdürülebilir bir yaşam için tasarruf şart. Her alanda biriktirmeyi, israf yapmamayı öncelik haline getirelim." değerlendirmesinde bulundu.

“ÇAMAŞIR VE BULAŞIK MAKİNELERİNİN GECE ÇALIŞTIRILMASI ELEKTRİKTEN TASARRUF SAĞLIYOR”

Palandöken, çamaşır ve bulaşık makinelerinin gece saatlerinde çalıştırıldığında elektrikten tasarruf edilebileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bina yalıtımlarının ısı tasarrufu sağlayacağı, sebze-meyve veya bulaşıklar akan suda değil de su dolu bir kapta yıkandığında su tasarrufu yapılabileceği gibi bilgileri sık sık duyarız fakat bu tasarruf önerilerini güncel hayatımızda ne kadar uygulayabiliyoruz, bunu sorgulamamız gerekiyor.

CEBİMİZE VE EKONOMİYE ZARAR

Enerjide, suda, elektrikte veya alışverişlerde daha fazla harcamanın hiçbir yararı olmadığı gibi aksine cebimize, ekonomimize zararı dokunuyor."