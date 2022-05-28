Esnaf yeni vergi düzenlemesinen mutlu

Basit usulde çalışan esnafın vergiden muaf olmasının yasalaşması üzerine esnaf ve sanatkarların bağlı bulunduğu TEKS, bir açıklama yaparak yaşanan memnuniyeti dile getirdi.

Basit usulde defter tutan, düşük cirolarla faaliyette bulunan esnaf, yapılan yeni düzenlemeye göre artık vergi vermeyecek. Bu durum esnafın ayakta kalmasını ve unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin devamını sağlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın basit usul mükelleflere ilişkin kazanç istisnasının uygulamasına yönelik açıklama ve örneklerin yer aldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği, bu hafta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

"Binlerce esnafımızın işyerinin kapatılmasının önüne geçilmiş oldu"

AA'nın haberine göre, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaklaşık 840 bin küçük esnafın ticari kazançlarına gelir vergisi istisnası getiren düzenlemeye ilişkin, "Bu düzenleme ile unutulmaya yüz tutan meslekler başta olmak üzere binlerce esnafımızın işyerinin kapatılmasının önüne geçilmiş oldu." ifadesini kullandı.

"840 bin küçük esnafın ticari kazançları gelir vergisinden istisna"

Düzenlemeyle, basit usule tabi olan berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, bakkal, terzi, tamirci, taksici, dolmuşçu gibi yaklaşık 840 bin küçük esnafın ticari kazançları gelir vergisinden istisna edildi.

Muhasebe kayıtları odalarda tutulmaya devam ediliyor

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, basit usulde vergiye tabi olmanın esnafa büyük destek sağladığını ifade etti. Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu düzenleme ile unutulmaya yüz tutan meslekler başta olmak üzere binlerce esnafımızın iş yerinin kapatılmasının önüne geçilmiş oldu. Düzenleme ile esnaf olmak ve iş yeri açmak teşvik edici bir etkiye neden oldu. 2013'te 693 bine kadar düşen basit usuldeki esnaf sayısı Mayıs 2022 itibarıyla 840 bini aştı. Basit usuldeki esnafımızın muhasebe kayıtları eskiden olduğu gibi esnaf odalarımızda tutulmaya devam ediliyor."