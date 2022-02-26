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    Esnafa emeklilikte düzenleme talebi

    TESK tarafından 2000 yılından önce esnaf olan ancak Bağ-Kur'a kayıt yaptırmayan esnafların emekliliklerinin öne çekilmesi talep ediliyor.
    • AA
    • 26.02.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 26.02.2022 - 10:42
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    Esnafa emeklilikte düzenleme talebi

    Esnaf ve sanatkarların çatı örgütü Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan (TESK) “Kamu personeli maaşları arasındaki düzensizlik ile ilgili çalışmalar gündeme alınmışken, esnafımızın da talepleri unutulmamalı. 4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı olup BAĞ-KUR kaydı olmayan esnafımıza bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma hakkı verilmeli.” talebi geldi.

    BAĞ-KUR'LULAR SGK'LILARDAN 1.800 GÜN SONRA EMEKLİ OLABİLİYOR

    Emeklilikte esnafın haksızlığa uğramaması için BAĞ-KUR’da geriye dönük borçlanma talep edildiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “SSK’lılar 7 bin 200 prim gününü doldurup emekli olabiliyorken, esnafımızın 9 bin günü doldurması gerekiyor. Gecesi, gündüzü, tatili, bayramı, özel günü ya da hafta sonu izni olmayan esnafımızın SSK emekli prim günü ile arasında neredeyse 5 yıl var.

    ESNAFIN EYT TALEBİ- VİDEO

    Esnafa emeklilikte düzenleme talebi #1

    ESNAFIN PRİM GÜNÜ SAYISINA DA DÜZENLEME GELMELİ

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 3600 ek gösterge ile kamudaki düzenlemeler için çalışmaları gündeme tekrar almış ve bu konuda çalışma yaparken, esnafımızın da sosyal güvenlik konusunda yaşadığı sıkıntılar unutulmamalı.” açıklamasında bulundu.

    esnaf

    ESNAFA GERİYE DÖNÜK BORÇLANMA HAKKI TANINMALI

    Sosyal Güvenlik konusunda baştan aşağı bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğuna ve İntibak Yasasının önemine dikkati çeken Palandöken şöyle devam etti:

    “4 Ekim 2000 yılından önce oda ve vergi kaydı olup esnaf olarak faaliyette bulunan o dönemde BAĞ-KUR’a kaydını yaptırmadığı için emeklilik yaşı gelmesine rağmen emekli olamayan esnaf için BAĞ-KUR düzenlemesine gidilmesi sosyal güvenlik açısından anayasal bir haktır.

    SOSYAL GÜVENLİKTE HER KESİMDE ADALET SAĞLANMALI

    Bu nedenle yeniden geriye dönük borçlanma fırsatı tanınmalı. 2000 yılından önce emekli olanlar ile sonrasında emekli olanlar arasında maaşlarında büyük fark var. Koşullar ve çalışma süreleri aynı olmasına rağmen bu düzen adaletsizliğe neden oluyor. Uzun süredir mecliste çıkması beklenen İntibak Yasası zaman kaybedilmeden sonuclandırılmalı.

    İNTİBAK DÜZENLEMESİ

    Emeklilerde de kamuda da, esnafta da sosyal güvenlik noktasında değişmesi gereken konular var. Bu nedenle her kesimde adaleti sağlamak için zaman kaybedilmeden intibak düzenlemesi yapılmalı.


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