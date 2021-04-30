Esnafa göre desteği uzatma kararı 'nefes aldıracak'

Esnaf ve sanatkarların gelir ve kira desteği süresinin bir ay daha uzatılması kararının sevindirici olduğunu belirten TESK, farklı alanlarda desteğin devamını talep etti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarlarla gerçek kişi tacirlere yönelik yapılan aylık bin lira gelir desteği ile büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olan kira desteğinin süresinin bir ay daha uzatıldığını duyurmuştu.

"KİRA VE NAKİT DESTEĞİNİN UZATILMASI SEVİNDİRİCİ"

Konuya ilişkin açıklama yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımıza kira ve nakit desteğinin uzatılması, Halkbank kredilerinin taksitlerinin ertelenmesi gibi yeni kararlar camiamız tarafından olumlu karşılandı. Bu kararlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"ESNAF, TAM KAPANMADA KARA KARA DÜŞÜNÜYORDU"

Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen esnafın tam kapanmada da zor günler yaşayacağı için kara kara düşündüğünü belirten Palandöken şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan yeni destek paketi ise camiamız tarafından olumlu karşılandı. Esnafımıza yönelik aylık 1000 lira gelir desteği ile 500 ile 750 TL olarak değişen kira desteği 1 ay daha uzatıldı. Bu karar çok sevindirici fakat temennimiz pandemi tamamen son bulana kadar bu desteğin devam etmesi.

TESKOMP'UN KULLANDIRDIĞI KREDİLER DE 1 TEMMUZ'A KADAR ERTELENDİ

Öte yandan kredi taksitlerini ödemekte zorlanan esnafımızın TESKOMB aracılığıyla Halkbank tarafından kullandırılan kredilerinin taksitleri de 1 Temmuz’a kadar ertelendi. Bu da nefes aldıracak bir karar fakat tüm taksitlerin faizsiz olarak yılsonuna kadar ertelenmesi de esnafımıza derin nefes aldırır. Öte yandan TBMM’de Çek Kanunu ve Sosyal Güvenlik ve Vergi borçlarını ödeyemedikleri için yeniden bir yapılandırma çalışmasının yapılması hiç kuşkusuz esnaf ve sanatkarlarımızı sevindirdi.”