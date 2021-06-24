Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi uzatıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini 1 Temmuz'a kadar uzattık" dedi.

Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 23.59'da sona ermişti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gelen talepleri üzerine bu sürenin 1 Temmuz'a kadar uzatıldığını açıkladı.

3 BİN VE 5 BİN TL’LİK HİBE DESTEĞİ

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Bakan Muş, şu ifadeleri kullandı:

''Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23.59’a kadar uzattık.''

KİMLER YARARLANIYOR?

Pandemi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren esnafa, Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda hibe desteği verilmişti.

Buna göre 3 bin TL hibe desteği verilecek olanlar; ajanslar, sürücü kursları, dil kursları, muhasebe kursları, etüt merkezleri, gemicilik kursları, kreşler, yazılım ve bilgisayar kursları, kuaförlük kursları, stilistlik kursları, hamallık, yazarlık, bestekârlık, dikiş nakış kursları, reklamcılar, fotoğrafçılar, ayakkabı boyacıları, alkolsüz lokaller, dondurmacılar, çorbacılar, fast-food işletmeleri ve perakende ticaret yapanlar olarak belirlenmişti.

Dans okulları, disko türü eğlence mekanları, düğün salonları, nikah salonları, balo salonları, spa salonları, solaryum hizmeti veren mekanlar, hamamlar, fayton ve bisiklet hizmetleri, saunalar, spor salonları, meyhaneler ve birahaneler, yolcu taşımacılıkları, barlar ve sinemalar da 5 bin TL tutarında hibe desteğinden yararlananlar olarak yer almıştı.

HİBE DESTEĞİNİN ŞARTLARI

Hibe desteğini alabilmek için bazı şartlar bulunuyor.

Hibe desteğinden, yalnızca 17 Mayıs 2021 tarihinden önce vergi mükellefi olan kişiler yararlanabiliyor.

17 Mayıs 2021 tarihi sonrasında vergi mükellefliği başlatan veya vergi mükellefi olmayan kişiler hibe desteği kapsamında yapılacak ödemelerden yararlanamayacak.

17 Mayıs 2021 tarihi öncesinde vergi mükellefi olanlar, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan şartlar doğrultusunda 3 bin TL veya 5 bin TL hibe desteğinden faydalanabilecekler.