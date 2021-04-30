Esnafa kira ve gelir kaybı desteği uzatıldı mı? Kira ve gelir kaybı desteği başvuru ekranı 2021

Esnafa kira ve gelir kaybı desteği uzatıldı mı? Kira ve gelir kaybı desteği başvuru ekranı 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaflara ödenen kira ve gelir kaybı desteği hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, esnafa kira ve gelir kaybı desteği uzatıldı mı?

Ticaret Bakanlığı, Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar için gelir kaybı ve kira desteği ödemelerini hizmete sunmuştu.

Dün MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle tam kapanma kararı sonrası iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa müjdeyi verdi.

Kısıtlamalar sürecinde hayata geçirilen yardımlardan biri olan kira ve gelir kaybı desteği süresi uzatıldı.

Peki, esnafa kira desteği ne zamana kadar uzatıldı? Kira yardımına kimler başvurabilir? Kira desteği başvuru ekranı 2021...

ESNAFA KİRA DESTEĞİ UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Tam kapanma sürecinde binlerce esnafın merakla beklediği kira ve gelir kaybı desteği hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz. KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz.'' dedi.

KİRA DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Salgın nedeniyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler bu desteğe başvurabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak şekilde bu destekten faydalanacak.'' ifadelerini kullandı.

Şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi'den itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilecek. TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırılan kredilerin taksit ödemeleri de 1 Temmuz 2021'e kadar ertelenecek.

Gelir kaybı ve kira desteği konusunda başvuru detaylarını paylaşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ''Esnafımıza destek olmaya devam ediyoruz. Hayırlı olsun. Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarla gerçek kişi tacirlere yönelik aylık 1000 lira gelir desteğiyle, büyükşehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira olan kira desteği süresi 1 ay daha uzatılmıştır. Söz konusu destekler için yapılacak başvurular 31 Mayıs saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecektir. TESKOMB aracılığıyla veya doğrudan Halkbank aracılığıyla esnaf ve sanatkara kullandırılan kredilerin taksit ödemeleri 1 Temmuz 2021 tarihine kadar ertelenmiştir.'' dedi.

KİRA DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GELİR KAYBI DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



