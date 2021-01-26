Esnafa kira yardımı uzatıldı mı? Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Esnafa kira desteği son gün ne zaman?

Esnafa kira yardımı uzatıldı mı? Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Esnafa kira desteği son gün ne zaman?

Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen işletme ve iş yeri sahiplerini desteklemek amacıyla başlatılan esnafa kira yardımının başvuru süresi uzatıldı. Peki son gün ne zaman?

Koronavirüs salgınının getirdiği ekonomik zorluklarla başa çıkabilmeleri için esnafa verilecek destekte, başvuru süresinde uzatıma gidildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bakanlığa ulaşan talepler üzerine kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlayacaklarını açıkladı.

Peki esnafa kira desteği başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

KİRA YARDIMI UZATILDI MI?

Yeni tip koronavirü salgınının Türkiye'nin ticari hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında esnaf, sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı ve kira desteği için başvuru tarihi bugün sona eriyordu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik sağlanan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 11 Ocak'a uzattıklarını açıkladı.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik 30 Aralık 2020’de başvuruları alınmaya başlanan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini gelen talepler üzerine, 11 Ocak 2021 Pazartesi saat 23:59’a kadar uzattık." ifadesini kullandı.

ESNAFA KİRA DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kira yardımı başvuru formuna ulaşmak isteyen ve başvurularının alınmasını isteyen vatandaşlara başvurularını e-Devlet resmi internet sitesi üzerinden yapması gerekmektedir.

Eğer bir e-Devlet şifresi yoksa, PTT'lerden şifre alınarak giriş yapılabilir.

İşte adım adım kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? sorusunun cevabı..

T.C. kimlik numarasi ve şifrenizle giriş yapın,

Arama kısmından "Kira Destek Başvurusu (Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirler)" bölümüne gidin.

Gerekli bilgileri doldurarak işlemi onaylayın ve başvuruyu gerçekleştirin.

ESNAFA KİRA DESTEĞİ NE KADAR?

İşyeri kira olan büyükşehirlerdeki esnafa 3 ay süreyle 750, küçük şehirlerdeki esnafa 500 lira kira yardımı yapılacak.