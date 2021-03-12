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- Esnafa vergi muafiyeti mi geliyor? Hangi esnaflar gelir vergisinden muaf tutulacak?
Esnafa vergi muafiyeti mi geliyor? Hangi esnaflar gelir vergisinden muaf tutulacak?
- Haber Merkezi
- 12.03.2021 - 15:55
- Güncelleme : 12.03.2021 - 18:07
Haliç Kongre Merkezi'nde Ekonomi Reform Paketi Tanıtım Toplantısı'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Esnaflar gelir vergisinden muaf tutulacak'' dedi.
Açıklamanın ardından esnaflar, 'Hangi esnaflar gelir vergisinden muaf tutulacak? Berberler, marketler, kuaförler, bakkallar, restoranlar, kafeler, gelir vergisinden muaf mı?' sorularına yanıt aramaya başladı.
Peki, esnafa vergi muafiyeti mi geliyor? Hangi esnaflar gelir vergisinden muaf tutulacak?
HANGİ ESNAFLAR GELİR VERGİSİNDEN MUAF?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dar gelirli küçük esnaflara gelir vergisi muafiyeti müjdesini verdi. Başkan Erdoğan konuya ilişkin, "Esnaf kardeşlerime buradan bir müjde vermek istiyorum. Salgın döneminde esnafımızın ne gibi zorluklarla mücadele ettiğini biliyoruz. Dar gelirli küçük esnafımıza yönelik vergi muafiyeti geliyor. Basit usülde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, marangoz, çay ocağı işletmecisi, terzi gibi 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini kaldırıyoruz. Kapsama giren esnafımızı çok ciddi şekilde rahatlatacağını inandığım bu kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi.