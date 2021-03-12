Ekonomik Reform Paketi Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafların yüzünü güldürecek açıklamalarda bulundu. Bunun üzerine dar gelirli esnaflar, araştırmalara başladı.

Haliç Kongre Merkezi'nde Ekonomi Reform Paketi Tanıtım Toplantısı'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Esnaflar gelir vergisinden muaf tutulacak'' dedi.

Açıklamanın ardından esnaflar, 'Hangi esnaflar gelir vergisinden muaf tutulacak? Berberler, marketler, kuaförler, bakkallar, restoranlar, kafeler, gelir vergisinden muaf mı?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, esnafa vergi muafiyeti mi geliyor? Hangi esnaflar gelir vergisinden muaf tutulacak?

HANGİ ESNAFLAR GELİR VERGİSİNDEN MUAF?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dar gelirli küçük esnaflara gelir vergisi muafiyeti müjdesini verdi. Başkan Erdoğan konuya ilişkin, "Esnaf kardeşlerime buradan bir müjde vermek istiyorum. Salgın döneminde esnafımızın ne gibi zorluklarla mücadele ettiğini biliyoruz. Dar gelirli küçük esnafımıza yönelik vergi muafiyeti geliyor. Basit usülde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, marangoz, çay ocağı işletmecisi, terzi gibi 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini kaldırıyoruz. Kapsama giren esnafımızı çok ciddi şekilde rahatlatacağını inandığım bu kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi.