Esnafa verilecek kredinin ayrıntıları belli oldu

Koronavirüs salgını sonrasında Rusya-Ukrayna savaşının körüklediği yüksek enflasyonun getirdiği sorunlarla boğuşan kesimlerden olan esnaf ve sanatkara kredi desteği verileceği açıklandı.

Esnaf ve sanatkalarının üst kuruluşu Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a esnafın sorunlarını ve beklentilerini aktardı.

100 milyar, 60 ay vade ve yüzde 7,5 faizli kredi

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kabine toplantısında, esnaf ve sanatkara yönelik olarak 100 milyar, 60 ay vade ve yüzde 7,5 faiz oranlı kredi desteği müjdesini vererek esnafın her zaman yanında olduklarına dair mesaj verdi.

Esnaf rahatlayacak

Böylelikle esnafın işlerinin geliştirilmesi ve ödemeleri de düşük faiz ve uzun vadelerle yaparak rahatlaması sağlanacak.

Halkbank aracılığı ile kredi kullanılacak

Tüm krediler Halk Bankası’ndan yıllık yüzde 15 faizle alınacak. Geri ödemeler krediye göre, 1 ay, 3 ay ve 6 aylık dilimler halinde yapılacak.

Esnafa verilecek kredinin detayları

Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan'ın açıkladığı Esnaf Destek Kredi Paketi'ne göre kredilere şu şekilde erişilecek:

Krediler, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) esnaf kefalet kredisi aracılığıyla verilecek.

esnaf kefalet kredisi aracılığıyla verilecek. Bunun için esnaf ve sanatkarı bulunduğu il ve ilçede kayıtlı olduğu kefalet kooperatifine başvuracak.

Krediye başvurmak için, en az 3 ay süreyle esnaf kefalet kooperatifine üye olmak gerekecek.

Esnaf, kredi çekmek için kooperatife şahsen başvuru yapacak.

TESKOMB'a bağlı bulunan başka bir kooperatife üyeliği bulunmamak şartı aranacak.

Esnafın yıllık cirosunu gösteren belgedeki kazancının kredi taksitlerini ödemeye yeterli olması, tapu veya araç teminatı göstermek gerekecek.

İş yeri edinme veya iş yeri yenileme kredisinin şartları

İş yeri edinme ya da iş yeri yenileme kredisi almak isteyenler, 1,5 milyon liraya kadar, 10 yıl vadeli, yıllık yüzde 7,5 faizli kredi kullanabilecek.

Sıfır taşıt kredisi

Sıfır taşıt almak isteyenlere de yine 1,5 milyon liraya kadar, 7 yıl vadeli, yıllık yüzde 7,5 faizle kredi verilecek.

Kaybolmaya yüz tutmuş meslekler yaşatılacak

Kaybolmaya yüz tutmuş, geleneksel meslek kollarında faaliyet gösteren esnafa, 50 bin liradan 500 bin liraya kadar, sıfır faizle 5 yıl vadeli kredi kullandırılacak.

Usta girişimci kredisi

Usta girişimci kredisi, herhangi bir meslek kolunda ustalık belgesi olup da kendi adına iş yeri açacaklara; 500 bin liraya kadar, 5 yıl vadeli ve sıfır faizle kullandırılacak.

KOSGEB mezunu genç girişimci kredisi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), girişimcilik eğitimini tamamlayan yaşı 35’i geçmemiş kişilere 300 bin liraya kadar, sıfır faizli, 5 yıl vadeli genç girişimci kredisi verilecek.

İşletme kredisi

Diğer tüm işletme kredileri ise 5 yıl vadeli, yıllık yüzde 7,5 faizli ve üst limiti 500 bin lira olarak kullandırılacak.