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    Et ve Süt Kurumu büyükbaş karkas etin alım fiyatını 2 lira artırdı

    Et ve Süt Kurumu, büyükbaş karkas et alım fiyatlarında kilogram başına 2 liralık artışa gittiğini duyurdu.
    • AA
    • 13.10.2020 - 16:07
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    Et ve Süt Kurumu büyükbaş karkas etin alım fiyatını 2 lira artırdı

    Et ve Süt Kurumu’nun (ESK), büyükbaş karkas et alım fiyatlarında kilogram başına 2 liralık artışa gitme kararı yarından itibaren geçerli olmak üzere; alım fiyatları ithal hayvanda 31 liradan 33 liraya, yerli hayvanda 32 liradan 34 liraya çıktı.

    Et ve Süt Kurumu büyükbaş karkas etin alım fiyatını 2 lira artırdı #1

    FİYAT ARTIŞI İNTERNET SİTESİNDEN DUYURULDU

    Konuya ilişkin ESK'nın resmi internet sitesindeki açıklamada, kurumun büyükbaş hayvan alım fiyatlarının güncellendiği belirtilerek, "Karkas et alım fiyatlarımızda artış yapılmıştır. Kesim yaptırmak isteyen besicilerimizin en yakın ESK kombinasıyla irtibata geçmesi gerekmektedir." duyurusu yapıldı.

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