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    Et ve Süt Kurumu fiyatları 2022: Kıyma, kuşbaşı, pirzola, kanat kilosu kaç TL?

    Gıda fiyatlarındaki artıştan kırmızı et ve beyaz et de nasibini aldı. Peki Et ve Süt Kurumu kıyma, kuşbaşı, pirzola, tavuk kanat kilosu ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel fiyat listesi...
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 11:19
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    Et ve Süt Kurumu fiyatları 2022: Kıyma, kuşbaşı, pirzola, kanat kilosu kaç TL?

    Döviz artışı, et ve süt sektörünü de vurdu. Akabinde ise kırmızı, beyaz et ve şarküteriye beklenen zam geldi.

    Ramazan öncesi kırmızı ette yüzde 50'ye yakın fiyat artışına giden Et ve Süt Kurumu, fiyat listesini güncelledi.

    Kıyma, kuşbaşı, pirzola, tavuk göğüs, kanat başta olmak üzere tüm çeşitlere zam yapıldı. Pastırma, kavurma ve salam gibi şarküteri ürünlerinde de artış yaşandı.

    Alışveriş için Et ve Süt Kurumu'nu tercih eden vatandaşlar, et fiyatlarındaki son durumu araştırıyor.

    "Kıymanın kilosu ne kadar, kaç tl oldu", "Kuşbaşı et ne kadar", "Tavuk kanat kaç TL" gibi sorular gündemde yerini aldı.

    İşte Et ve Süt Kurumu 2022 güncel kilogram fiyatları...

    KIYMA VE KUŞBAŞI FİYATI

    Yapılan zamla kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kilo kuşbaşının fiyatı da 62.50 liradan 92 liraya çıktı.

    Et ve Süt Kurumu fiyatları 2022: Kıyma, kuşbaşı, pirzola, kanat kilosu kaç TL? #1

    BEYAZ ET FİYATLARI

    Beyaz etlerdeki zam oranları ise yüzde 14-15 seviyesinde kaldı. Buna göre tavuk but kilosu 28 lira, tavuk göğüs 29.50, tavuk kanat ise 34 lira olarak yansıdı.

    Güncel liste ise şöyle:

    Et ve Süt Kurumu fiyatları 2022: Kıyma, kuşbaşı, pirzola, kanat kilosu kaç TL? #2


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