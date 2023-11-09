Et ve Süt Kurumu, kırmızı et yurt dışı alımlarına ilişkin açıklama yaptı ESK, sosyal medyada yapılan paylaşımlara cevap niteliğinde, yurt dışı alımlarının teknik ve sağlık altyapısı uygun olan çiftlik, birlik, kooperatif veya kesimhanelerde yapıldığını belirtti.

AA

Et ve Süt Kurumu (ESK), yurt dışı canlı hayvan ve karkas alımlarının, şartları uygun olan noktalardan temin edildiğini belirten bir açıklamaya imza attı.

Kurum, alımların teknik ve sağlık altyapısı uygun çiftlik, birlik, kooperatif veya kesimhanelerden yapıldığı, aracı kişi veya şirket üzerinden yapılmadığını bildirdi.

ESK'nin internet sitesinden, kurumun piyasa regülasyonları kapsamında, yurt dışı canlı hayvan ve karkas alımı ile yurt içi satış faaliyetlerine yönelik bazı sosyal medya paylaşımlarında ortaya atılan iddialar üzerine açıklama yapıldı.

"Üreticiyi ve tüketiciyi korumaya yönelik önlemler alınıyor"

Et ve Süt Kurumu'nun, kırmızı et piyasalarını dengeleme ve düzenleme görevi çerçevesinde, arz açığı olan ürünleri piyasaya arz etmek, arz fazlası olan ürünleri de piyasadan çekerek üreticiyi ve tüketiciyi korumaya yönelik önlemler aldığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler kaydedildi:

Kurumumuzun yurt dışı alımları ve piyasaya satış faaliyetleri, mevzuatlara uygun, rekabet ve fırsat eşitliğini sağlayan, şeffaf ve denetime açık şekilde gerçekleştirilmektedir. Yurt dışı alımlarımız teknik ve sağlık altyapısı uygun olan çiftlik, birlik, kooperatif veya kesimhanelerden yapılmaktadır. Hiçbir şekilde aracı kişi veya şirket üzerinden alım yapılmamaktadır. Bu tür paylaşımlar halihazırda başarılı şekilde oluşturulan piyasa dengesini hedef almaktadır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)