Et ve Süt Kurumu: Piyasada kırmızı et arzında sorun yok

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Et ve Süt Kurumu (ESK), fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacı ile TİGEM işletmelerinde hazır bulunan canlı kasaplık hayvanların yanı sıra, tedariki yapılmış kasaplık canlı hayvanlarla beraber 15 Ocak 2025 tarihine kadar 15 bin büyükbaş hayvan kesimi yapılacağını belirtti.

ESK, kesilen bu hayvanlardan elde edilen taze karkas etlerin, uygun fiyattan PERDER üyesi marketlere, kasaplara ve et sanayicilerine ulaştırılacağını beyan etti.

"PİYASAYA ÜRÜN ARZI İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUN SÖZ KONUSU DEĞİL"

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğü, "Piyasaya ürün arzı ile ilgili herhangi bir sorun söz konusu değildir." diyerek yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Avrupa ülkelerindeki yılbaşı tatili nedeniyle ESK’nın yurt dışından et arzını sürdüremeyeceği' şeklindeki haberler üzerine bu açıklamanın yapılması ihtiyacı doğmuştur.

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINIYOR"

Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirleri almaktadır.

"PİYASAYA ET ARZIMIZ KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR"

Et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacı ile sürdürdüğümüz regülasyon çalışmaları kapsamında, piyasaya et arzımız kesintisiz devam etmektedir.

"15 OCAK 2025 TARİHİNE KADAR 15 BİN BÜYÜKBAŞ HAYVAN KESİMİ YAPILACAK"

Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacı ile Kurumumuzca, TİGEM işletmelerinde hazır bulunan canlı kasaplık hayvanların yanı sıra, tedariki yapılmış kasaplık canlı hayvanlarla beraber 15 Ocak 2025 tarihine kadar 15 bin büyükbaş hayvan kesimi yapılacak ve kesilen bu hayvanlardan elde edilen taze karkas etler, uygun fiyattan PERDER üyesi marketlere, kasaplara ve et sanayicilerine ulaştırılacaktır.