Et ve Süt Kurumu: Piyasada kırmızı et arzında sorun yok

Et ve Süt Kurumu: Piyasada kırmızı et arzında sorun yok Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, “Avrupa ülkelerindeki yılbaşı tatili nedeniyle ESK’nın yurt dışından et arzını sürdüremeyeceği” şeklindeki haberlere karşı, kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirlerin alındığı şekilde açıklama yaptı.