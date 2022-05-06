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    Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması

    Et ve Süt Kurumu, spekülatif fiyat hareketlerinin yakından izlendiğini belirterek, “Kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır” açıklamasını yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 17:46
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    Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması

    Et ve Süt Kurumu, kırmızı et fiyatlarıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

    Açıklamada, fiyat yükselişi beklentisinin hem üreticiye hem de tüketiciye zarar vereceği belirtildi.

    Fiyatların yakından takip edildiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    “İstikrarı sağlamak için gerekli araçlar kullanılacak”

    “Et fiyatları üzerinde Ramazan ayının son günlerinde başlayıp günümüze kadar devam eden spekülatif fiyat hareketleri, kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir.

    Arz kısıtlaması yaparak piyasada fiyat yükselişi beklentisi oluşturmak, hem üreticiye hem de tüketiciye zarar vermektedir.

    Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır.”

    Et ve Süt Kurumu ndan zam açıklaması #1


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