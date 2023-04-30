Etil alkol üretimininin artırılması hedefledi Türkiye'de bir yılda 260 milyon litre etil alkol ihtiyacı var, üretim ise 120milyon litre. Şimdi bir fabrika kapasitesini arttırarak bir yılda 9 milyon litre etil alkol üretmeye hazırlanıyor.

AA

Amasya Şeker Fabrikası'nda etil alkolde üretim kapasitesi yüzde 50 artırılarak yıllık 9 milyon litreye çıkarıldı.

Amasya Şeker Fabrikası bünyesinde kurulan tesiste, yıllık 6 milyon litre olan etil alkol üretiminin 9 milyon litreye çıkarılmasına karar verildi.

Üç vardiya halinde çalışılan fabrikadaki laboratuvarda yapılan ölçümlerin ardından üretimine izin verilen etil alkol, talep doğrultusunda dezenfektan ve kolonya üretimi yapan fabrikalar ile özel ve kamu hastanelerine özel taşıma yöntemleriyle ulaştırılıyor.

Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özarslan, Türkiye'nin etil alkol ihtiyacının önemli bölümünü karşılamayı hedeflediklerini söyledi.

"36 bin ton melas işlenip 9 milyon litrenin üzerinde etil alkol üretilecek"

Ocak ayı itibarıyla başladıkları üretimin devam ettiğini, şimdiye kadar 6,5 milyon litre etil alkol üretildiğini belirten Özarslan, şöyle devam etti: