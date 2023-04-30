Amasya Şeker Fabrikası'nda etil alkolde üretim kapasitesi yüzde 50 artırılarak yıllık 9 milyon litreye çıkarıldı.
Amasya Şeker Fabrikası bünyesinde kurulan tesiste, yıllık 6 milyon litre olan etil alkol üretiminin 9 milyon litreye çıkarılmasına karar verildi.
Üç vardiya halinde çalışılan fabrikadaki laboratuvarda yapılan ölçümlerin ardından üretimine izin verilen etil alkol, talep doğrultusunda dezenfektan ve kolonya üretimi yapan fabrikalar ile özel ve kamu hastanelerine özel taşıma yöntemleriyle ulaştırılıyor.
Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özarslan, Türkiye'nin etil alkol ihtiyacının önemli bölümünü karşılamayı hedeflediklerini söyledi.
"36 bin ton melas işlenip 9 milyon litrenin üzerinde etil alkol üretilecek"
Ocak ayı itibarıyla başladıkları üretimin devam ettiğini, şimdiye kadar 6,5 milyon litre etil alkol üretildiğini belirten Özarslan, şöyle devam etti:
5 bin 500 ton şilempe (şeker pancarının son ürünü, organik gübre üretiminde ana ham madde) üretimimizi de tamamlamış bulunmaktayız. Mayıs ayının sonuna kadar üretim planlarımız devam edecektir. Bu üretim planlamamız sonucunda da 9 milyon litrenin üzerinde etil alkol üretimini planlamaktayız. Şu ana kadar 25 bin ton melas tüketimi gerçekleştirdik. Kampanya sonunda inşallah 36 bin ton melası işleyip 9 milyon litrenin üzerinde etil alkol üretimimizi gerçekleştirmiş olacağız. Ülkemizde yıllık etil alkol ihtiyacımız 260 milyon litredir. Ülkemizdeki etil alkol fabrikaları 120 milyon litre üretim yapmaktadır.