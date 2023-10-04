Etiyopya ve AB mali destek anlaşması: 650 milyon euro Etiyopya ve Avrupa Birliği, aralarında 650 milyon euroluk bir mali destek anlaşması imzaladı.

AA

Avrupa Birliği (AB), sürdürülebilir yeşil büyümeyi ve kapsayıcı insani gelişmeyi desteklemek amacıyla 650 milyon euroluk mali destek anlaşmasına imza attı.

Anlaşma, Etiyopya Maliye Bakanı Ahmed Shide ve Avrupa'nın Uluslararası Ortaklıklardan Sorumlu Komisyon Üyesi Jutta Urpilainen tarafından, başkent Addis Ababa'da bulunan AB üye ülkelerinin büyükelçilerinin huzurunda imzalandı.

AB'nin bu girişimin ülkede yeşil büyümeyi, kapsayıcı insani gelişmeyi, yönetişimi ve barış inşasını desteklemeyi amaçladığı ve programın Etiyopya'da 2024'ten 2027'ye kadar uygulanacağı bildirildi.

"Destek yeşil büyüme ve kapsayıcı insani gelişmeyi hedefliyor"

Jutta Urpilainen, Etiyopya'ya resmi bir çalışma ziyareti için bulunduğu Addis Ababa'dan bir açıklama yaparak şöyle konuştu:

Etiyopya için 650 milyon euroluk çok yıllık gösterge programının öncelikleri yeşil büyüme, kapsayıcı insani gelişme, yönetişim ve barış inşasıdır.

Kolera salgını ve Sudan'dan gelen mülteci akını sorunu

Anlaşma, ülkenin kolera salgını ve Sudan'dan gelen mülteci akını da dahil olmak üzere çok yönlü zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi.

Geçen yılın sonlarında yayınlanan bir BM raporu, yerinden edilmiş kişilerin sayısını 2,75 milyon olarak ortaya koyarken, 12,5 milyon çocuğun da acil insani yardıma ihtiyacı olduğu belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)