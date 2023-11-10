EÜAŞ'ın aktif elektrik enerji toptan satış tarifesinde indirim Elektrik Üretim AŞ'nin görevli tedarik şirketlerine uygulayacağı aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi yaklaşık yüzde 56 indirimli olarak açıklandı.

AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), tedarik şirketlerinin aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi ile ilgili bir karar verdi.

Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) görevli tedarik şirketlerine uygulayacağı aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi ile ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

EPDK, 18 Ağustos'ta söz konusu tarifeyi 110,0000 kuruş olarak belirlemişti.

Kilovatsaat başına 48,2187 kuruş

Buna göre, Elektrik Üretim AŞ'nin aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi, görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda kilovatsaat başına 48,2187 kuruş olarak tespit edildi.

Yüzde 56 indirim

Böylece EÜAŞ'ın bu kapsamda uygulayacağı aktif elektrik enerjisi toptan satış tarifesinde yaklaşık yüzde 56 indirime gidilmiş oldu.

Tarife 11 Kasım'dan itibaren uygulanacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)