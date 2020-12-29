Euro 20 Kasım'dan bu yana ilk kez 9 liranın altına geriledi

Euro 20 Kasım'dan bu yana ilk kez 9 liranın altına geriledi

Euronun 20 Kasım'dan bu yana ilk kez 9 liranın altına gerilediği görüldü.

Döviz kurları haftalık bazda incelendiğinde düşüş eğilimi üst üste üçüncü haftaya taşındı ve euro/TL, analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 9'un altını test etti.

Euro/TL, 20 Kasım'dan bu yana en düşük seviye olan 8,9992'yi görmesinin ardından şu dakikalarda 9,0120 seviyesinde işlem görüyor.

DOLAR KURUNDA YÜZDE 15'LİK DÜŞÜŞ

Kasım ayını 7.82 lira seviyesinden kapatan dolar kuru, aralık ayında yüzde 5’in üzerinde değer kaybına uğrarken, kasım ayındaki kayıp da dikkate alındığında, Türk lirası karşısında toplamda yaklaşık 15 düşüş gösterdi.

MERKEZ BANKASI KARARI SONRASINDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Başkanlığı görevine 7 Kasım'da Naci Ağbal'ın atanması ve Ağbal'ın fiyat istikrarına yönelik kararlı ve güçlü açıklamalarının etkisiyle Türk Lirası değer kazanmaya başladı.

TCMB faiz kararı sonrası yönünü aşağı çeviren dolar kuru 7.55-7.60 bandından 7,36 lira seviyesine kadar çekildi. Dolar/TL de 7,3462 ile 1 Eylül'den bu yana en düşük seviyesini görmesi sonrası 7,3540 seviyesinde dengelendi.

TÜRK LİRASI'NDAKİ DEĞER KAZANCI DEVAM ETTİ

Analistler, Merkez Bankası'nın sıkı para politikası duruşu, 24 Aralık'ta 200 baz puanlık güçlü faiz artışı ve 2021 Yılı Para ve Kur Politikası sunumunda enflasyonla mücadelede kararlı adımların atılacağına ilişkin mesajları sonrasında Türk Lirası'ndaki değer kazancının devam ettiğini söyledi.

ANALİSTLERİN YORUMU

Analistler, dolar/TL'de 7,30 desteğinin kırılması durumunda psikolojik destek olan 7'nin gündeme gelebileceğini, euro/TL'de ise 8,50'nin orta vadeli hedef olduğunu kaydetti.

ALTIN GERİLİYOR

Altının kilogramı 445 bin 500 liraya kadar geriledi.

İstanbul Kapalıçarşı’da 446 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (gr.) 446,20 liradan, 2 bin 940 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 961 liradan, 407 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (gr.) 411 liradan, 2 bin 873 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 893 liradan 1.436 liradan alınan Yarım Ziynet 1.446 liradan ve 718 liradan alınan Çeyrek Ziynet 723 liradan satılıyor.