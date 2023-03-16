Euro Bölgesi, ECB'nin faiz kararı açıklandı ECB faiz oranını, beklentiler doğrultusunda 50 baz puan artırmaya karar verdi.

Dünyada artan enflasyonla mücadele etmek için merkez bankaları politika faizini artırma refleksi taşıyor.

Bugün de Avrupa'nın ve kürese piyasaların dikkati, ECB'nin faiz kararına ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın gelecek dönem para politikasına ilişkin açıklamalarına odaklanmıştı.

Yönetim Konseyi, üç temel ECB faiz oranını 50 baz puan artırmaya karar verdi. Buna göre, 22 Mart 2023 tarihinden itibaren ana refinansman işlemlerine uygulanan faiz oranı yüzde 3,50, marjinal kredilendirme imkânına ilişkin faiz oranı yüzde 3,50, mevduat imkânına ilişkin faiz oranı ise yüzde 3'e yükseldi.

Enflasyonun hedefi orta vadede yüzde 2

ECB, para politikası kararını açıklarken şu açıklamayı yaptı: