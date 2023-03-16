Euro Bölgesi, ECB'nin faiz kararı açıklandı

Dünyada artan enflasyonla mücadele etmek için merkez bankaları politika faizini artırma refleksi taşıyor.
Bugün de Avrupa'nın ve kürese piyasaların dikkati, ECB'nin faiz kararına ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın gelecek dönem para politikasına ilişkin açıklamalarına odaklanmıştı.
Yönetim Konseyi, üç temel ECB faiz oranını 50 baz puan artırmaya karar verdi. Buna göre, 22 Mart 2023 tarihinden itibaren ana refinansman işlemlerine uygulanan faiz oranı yüzde 3,50, marjinal kredilendirme imkânına ilişkin faiz oranı yüzde 3,50, mevduat imkânına ilişkin faiz oranı ise yüzde 3'e yükseldi.
Enflasyonun hedefi orta vadede yüzde 2
ECB, para politikası kararını açıklarken şu açıklamayı yaptı:
Enflasyonun çok uzun süre çok yüksek kalması bekleniyor. Bu nedenle, Yönetim Konseyi bugün, enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefe zamanında geri dönmesini sağlama kararlılığı doğrultusunda üç temel ECB faiz oranını 50 baz puan artırmaya karar verdi. Yönetim Kurulu, enflasyonun orta vadede yüzde 2'lik hedefine geri dönmesini sağlamak ve para politikası aktarımının düzgün işleyişini korumak için yetkisi dahilindeki tüm enstrümanlarını ayarlamaya hazırdır. ECB'nin politika araç seti, gerektiğinde Euro Bölgesi mali sistemine likidite desteği sağlamak için tam donanımlıdır.