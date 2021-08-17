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    Euro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 2 büyüdü

    Tedbirler yumuşadı, Euro Bölgesi’nin ekonomisi beklentiler doğrultusunda 2021’in ikinci çeyreğinde, çeyreklik bazda yüzde 2, yıllık bazda yüzde 13,6 büyüme gösterdi.
    • AA
    • 17.08.2021 - 13:03
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 13:13
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    Euro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 2 büyüdü

    Euro Bölgesi ekonomisi, koronavirüs tedbirlerinin yumuşadığı yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2 büyüme kaydetti.

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2021 yılı ikinci çeyrek büyüme ve istihdam oranlarına ilişkin öncü verileri yayınladı.

    VERİLER, ÖNCEKİ ÇEYREK VE GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE ARTIŞ GÖSTERDİ

    Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2021'in ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2 arttı. Euro Bölgesi'nde GSYH 2021'in ikinci çeyreğinde, 2020’nin aynı dönemine göre de yüzde 13,6 yükseldi.

    Euro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 2 büyüdü #1

    AB’DE EKONOMİK BÜYÜME 1,9 OLDU

    AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH bu yılın ikinci çeyreğinde, önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,9, 2020'nin ikinci çeyreğine göre de yüzde 13,2'lik artış gösterdi.

    GSYH, yılın ilk çeyreğinde AB'de yüzde 0,1, Euro Bölgesi'nde ise yüzde 0,3 daralmıştı.

    GSMH, EN FAZLA İSPANYA’DA ARTTI

    GSYH ikinci çeyrekte, önceki çeyreğe göre Almanya'da yüzde 1,5, Fransa'da yüzde 0,9, İtalya'da yüzde 2,7, İspanya'da yüzde 2,8 ve Hollanda'da yüzde 3,1 arttı.

    Euro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 2 büyüdü #2

    İSTİHDAM ARTIŞA GEÇTİ

    Euro Bölgesi'nde istihdam yılın ikinci çeyreğinde, önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 yükseldi. İstihdam, 2020'nin ikinci çeyreğine kıyasla ise yüzde 1,8 artış gösterdi. AB'de de mevsimsellikten arındırılmış istihdam ikinci çeyrekte, önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 1,8 yükseldi.

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