Euro Bölgesi'nde bankalar konut kredisi şartlarını sıkılaştırdı

Avrupa Merkez Bankası, Euro Bölgesi'nde 146 bankanın katıldığı Ekim 2021 Banka Kredi Anketi sonuçlarına ilişkin bir rapor yayınladı.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Banka Kredi Anketi raporunda, Euro Bölgesi'nde bankaların, konut kredi şartlarını sıkılaştırdığı ve son çeyrekte daha da sıkılaştırmasının beklendiği belirtildi.

MORTGAGE ŞARTLARI SIKILAŞTI VE SIKILAŞMAYA DEVAM EDECEK

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Euro Bölgesi'nde 146 bankanın katıldığı Ekim 2021 Banka Kredi Anketi sonuçlarına ilişkin bir raporda, Euro Bölgesi'nde bankaların temmuz-eylül döneminde firmaların krediye erişimini değiştirmediği belirtilerek, hanehalkı için konut kredisi (mortgage) şartlarını sıkılaştırdığı, son çeyrekte sıkılaştırmaya devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

"Konut kredilerinde net sıkılaştırma; bankaların risk toleransı, fon maliyetleri ve bilanço kısıtlamalarıyla ilgiliydi." ifadesine yer verilen raporda, son çeyrekte bankaların hanehalkı için kredi talebinde değişiklik olmamasını beklediği aktarıldı.

ANKET YILDA 4 KEZ YAPILIYOR

Euro Bölgesi'nde bankaların kredi koşulları hakkında bilgi edinilmesini sağlayan ECB'nin Banka Kredi Anketi, yılda 4 defa yapılıyor. Son anket, 20 Eylül-5 Ekim'de yapıldı.