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    Euro bölgesinde hizmet PMI yükseldi

    Avrupa Merkez Bankası'na ait alınan kararlarla, Euro Bölgesi'nde temmuz ayına ilişkin bazı ekonomik veriler aktarıldı.
    • AA
    • 24.07.2021 - 09:08
    • Güncelleme : 24.07.2021 - 09:10
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    Euro bölgesinde hizmet PMI yükseldi

    Euro Bölgesi'nde temmuz imalat sanayi PMI 62,6 ile 4 ayın en düşük seviyesinde açıklandı.

    Temmuz imalat sanayi PMI Beklentisi 62,5 idi. Rakam beklentinin üzerinde gerçekleşti. Bir önceki imalat sanayi PMI 63,4 seviyesinde idi. Geçen aya göre imalat sanayi PMI verisinde düşüş yaşandı.

    EURO BÖLGESİ'NDE TEMMUZ HİZMET SEKTÖRÜ PMI ARTTI

    Euro Bölgesi'nde temmuz hizmet sektörü PMI 60,4 ile 181 ayın en yüksek seviyesinde geldi. Bu rakamdaki beklenti: 59,3 ve önceki veri 58,3 idi.

    ECB, FAİZ ORANLARI VE PEPP TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ SABİT KALDI

    Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarında ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünde değişiklik yapmadı.

    ECB faizi sabit tuttu

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