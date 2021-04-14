Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi şubatta yüzde 1 düştü

Dünya ülke ve toplulukları aylık sanayi verilerini açıklıyor. Euro Bölgesi'nden gelen şubat ayına ilişkin sanayi üretimi ise yüzde 1 düşüş gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

EURO BÖLGESİ SANAYİ ÜRETİMİ YÜZDE 1 DÜŞTÜ

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, koronavirüs tedbirlerinin devam ettiği şubatta bir önceki aya göre yüzde 1 azaldı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 1, 2020'nin şubat ayına göre de yüzde 1,6 geriledi.

AB'DE SANAYİ ÜRETİMİ VERİSİ YÜZDE 1,1 AZALIŞ GÖSTERDİ

AB'de ise sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,1 düştü.

EN FAZLA DÜŞÜŞ YÜZDE 4,8 İLE FRANSA'DA YAŞANDI

Söz konusu dönemde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 4,8 ile Fransa, yüzde 3,8 ile Malta ve yüzde 2,5 ile Yunanistan'da gerçekleşti.

Yıllık bazda ise sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 10,9 ile Malta, yüzde 8,9 ile Estonya ve yüzde 6,5 ile Fransa'da belirlendi.

TÜRKİYE'NİN SANAYİ ÜRETİMİ ARTIŞTA

Türkiye'de ise dün açıklanan şubat ayı sanayi üretimi yıllık 8,8, aylık yüzde 0,1 artış göstermişti.