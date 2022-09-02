Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları, rekor kırdı

Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları, özellikle enerji fiyatlarının artışının etkisiyle yıllık yüzde 37,9'la rekor seviyede artış kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini yayınladı.

Euro Bölgesi'nde ÜFE yüzde 37,9 arttı



Euro Bölgesi'nde de ÜFE, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 4, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 37,9'la rekor seviyede artış kaydetti.

AB'de ÜFE yüzde 37,8 yükseldi

Buna göre, AB'de ÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 3,7, 2021'in temmuz ayına kıyasla da yüzde 37,8 arttı.

AB ülkeleri arasında ÜFE, en fazla yüzde 67,4 ile Romanya'da artış gösterdi

AB ülkeleri arasında ÜFE, temmuzda yıllık bazda en fazla yüzde 67,4 ile Romanya'da, yüzde 55,9 ile Bulgaristan'da ve yüzde 55,1 ile Danimarka'da arttı.

AA'nın haberine göre, ÜFE, Almanya'da yüzde 38,1, Fransa'da yüzde 27,2, İspanya'da yüzde 40,4, İtalya'da yüzde 45,9 ve Belçika'da yüzde 43,8 olarak belirlendi.