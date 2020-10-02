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- Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eksi 0,3
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eksi 0,3
- AA
- 02.10.2020 - 12:55
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin öncü verilerine göre, ağustosta yüzde eksi 0,2 olan yıllık enflasyonun, eylülde yüzde eksi 0,3'e indiği açıklandı.
EN YÜKSEK YILLIK ENFLASYON YÜZDE 1,8 İLE GIDA, ALKOL VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNDE
Euro Bölgesi'nde eylül ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 0,5 ile hizmetler, yüzde eksi 0,3 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 8,2 ile enerji sektörleri izledi.
ÜLKELERE GÖRE ENFLASYON TAHMİNLERİ
Enflasyon, eylül ayında Yunanistan'da yüzde eksi 2,3, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde eksi 1,9, Estonya'da yüzde eksi 1,3, İrlanda'da yüzde eksi 1,1, İtalya'da yüzde eksi 0,9, İspanya'da yüzde eksi 0,6, Almanya'da yüzde eksi 0,4 ve Fransa'da sıfır olarak tahmin edildi.
ECB’NİN ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 2'NİN HEMEN ALTINDA, YÜZDE 2'YE YAKIN SEVİYEDE
Öte yandan, Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmeden sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında, yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.