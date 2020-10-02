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Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eksi 0,3

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eksi 0,3

Euro Bölgesi'nde, her ne kadar vakalarda artış yaşansa da koronavirüs tedbirlerinin devam etmesinin verdiği olumlu havayla eylül ayında yıllık enflasyon yüzde eksi 0,3 olarak gerçekleşti.