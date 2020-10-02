Dolar
7.7438
-0.0284%
Euro
9.069
-0.3154%
Altın
1907.33
0.0655%
Borsa
1146.58
0.2684%
G. Altın
475.543
0.2179%
Bitcoin
81451.63
-1.4478%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eksi 0,3

    Euro Bölgesi'nde, her ne kadar vakalarda artış yaşansa da koronavirüs tedbirlerinin devam etmesinin verdiği olumlu havayla eylül ayında yıllık enflasyon yüzde eksi 0,3 olarak gerçekleşti.
    • AA
    • 02.10.2020 - 12:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eksi 0,3

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin öncü verilerine göre, ağustosta yüzde eksi 0,2 olan yıllık enflasyonun, eylülde yüzde eksi 0,3'e indiği açıklandı.

    EN YÜKSEK YILLIK ENFLASYON YÜZDE 1,8 İLE GIDA, ALKOL VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNDE

    Euro Bölgesi'nde eylül ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 0,5 ile hizmetler, yüzde eksi 0,3 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 8,2 ile enerji sektörleri izledi.

    ÜLKELERE GÖRE ENFLASYON TAHMİNLERİ

    Enflasyon, eylül ayında Yunanistan'da yüzde eksi 2,3, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde eksi 1,9, Estonya'da yüzde eksi 1,3, İrlanda'da yüzde eksi 1,1, İtalya'da yüzde eksi 0,9, İspanya'da yüzde eksi 0,6, Almanya'da yüzde eksi 0,4 ve Fransa'da sıfır olarak tahmin edildi.

    ECB

    ECB’NİN ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 2'NİN HEMEN ALTINDA, YÜZDE 2'YE YAKIN SEVİYEDE

    Öte yandan, Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmeden sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında, yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir