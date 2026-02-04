Abone ol: Google News

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocakta yüzde 1,7 oldu

Euro Bölgesi'ndeki enflasyon rakamları yüzde 1,7 seviyesine geriledi. Avrupa İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre, Euro Bölgesi'ndeki aralık ayına göre hafif bir düşüş yaşandı.

Yayınlama Tarihi: 04.02.2026 15:27
Avrupa Merkez Bankası’nın Euro Bölgesi enflasyon hedefi de yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ocak ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde aralıkta yüzde 2 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 1,7'ye indi.

Enflasyon, ocakta aylık bazda ise eksi yüzde 0,5 oldu.

ÇEKİRDEK ENFLASYON

Euro Bölgesi'nde ocakta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,2 seviyesinde belirlendi.

EN YÜKSEK ENFLASYON HİZMETLER SEKTÖRÜNDE

Euro Bölgesi'nde ocakta enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 3,2 ile hizmetler sektöründe gerçekleşti.

Bunu, yüzde 2,7 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. Aynı dönemde enerji ürünlerinde ise fiyatlar yüzde 4,1 geriledi.

Enflasyon ocakta geçen yılın aynı ayına göre, Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 0,4, İtalya'da yüzde 1 ve İspanya'da yüzde 2,5 seviyesinde ölçüldü.


