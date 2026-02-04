Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocakta yüzde 1,7 oldu

- Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocakta yüzde 1,7'ye geriledi.
- Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi yüzde 2'dir.
- Enflasyonun en çok yükseldiği alan yüzde 3,2 ile hizmetler sektörü oldu.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ocak ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini açıkladı.
Buna göre, Euro Bölgesi'nde aralıkta yüzde 2 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 1,7'ye indi.
Enflasyon, ocakta aylık bazda ise eksi yüzde 0,5 oldu.
ÇEKİRDEK ENFLASYON
Euro Bölgesi'nde ocakta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,2 seviyesinde belirlendi.
EN YÜKSEK ENFLASYON HİZMETLER SEKTÖRÜNDE
Euro Bölgesi'nde ocakta enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 3,2 ile hizmetler sektöründe gerçekleşti.
Bunu, yüzde 2,7 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. Aynı dönemde enerji ürünlerinde ise fiyatlar yüzde 4,1 geriledi.
Enflasyon ocakta geçen yılın aynı ayına göre, Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 0,4, İtalya'da yüzde 1 ve İspanya'da yüzde 2,5 seviyesinde ölçüldü.