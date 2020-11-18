Dolar
7.6742
-0.3285%
Euro
9.1077
-0.3294%
Altın
1879.97
-0.0627%
Borsa
1294.72
2.7783%
G. Altın
465.314
-0.0951%
Bitcoin
133557.78
-0.9268%
EXEN Coin
12.33
0.32%
13ºC
İstanbul
Yağmur 13 C

    Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ‘sıfırın altında’

    Euro Bölgesi'nde, koronavirüs tedbirlerinin sıkılaştırıldığı ekim ayında yıllık enflasyonun yüzde eksi 0,3 seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.
    • AA
    • 18.11.2020 - 16:44
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 16:54
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ‘sıfırın altında’

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı yıllık enflasyon verilerini yayınladı.

    ENFLASYON EURO BÖLGESİ'NDE AYNI SEVİYEDE KALDI

    Buna göre, Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, ekimde de aynı seviyeyi sürdürdü. Böylece, Euro Bölgesi'nde ağustos, eylül ve ekim aylarında eksi enflasyon gerçekleşmiş oldu.

    Euro Bölgesi nde yıllık enflasyon ‘sıfırın altında’ #1

    AB'DE DE EFLASYON SEVİYESİ SABİT

    AB'de eylül ayında yüzde 0,3 olan yıllık enflasyon, ekimde de aynı oranı korudu.

    Enflasyon, ekim ayında Yunanistan'da yüzde eksi 2, Estonya’da yüzde eksi 1,7, İrlanda’da yüzde eksi 1,5, Estonya’da yüzde eksi 1,7,  Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde eksi 1,4,  İspanya'da yüzde eksi 0,9, İtalya'da yüzde eksi 0,6, Almanya'da yüzde eksi 0,5, Fransa’da yüzde 0,1 seviyesinde belirlendi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir