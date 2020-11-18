Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ‘sıfırın altında’

Euro Bölgesi'nde, koronavirüs tedbirlerinin sıkılaştırıldığı ekim ayında yıllık enflasyonun yüzde eksi 0,3 seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı yıllık enflasyon verilerini yayınladı.

ENFLASYON EURO BÖLGESİ'NDE AYNI SEVİYEDE KALDI

Buna göre, Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, ekimde de aynı seviyeyi sürdürdü. Böylece, Euro Bölgesi'nde ağustos, eylül ve ekim aylarında eksi enflasyon gerçekleşmiş oldu.

AB'DE DE EFLASYON SEVİYESİ SABİT

AB'de eylül ayında yüzde 0,3 olan yıllık enflasyon, ekimde de aynı oranı korudu.

Enflasyon, ekim ayında Yunanistan'da yüzde eksi 2, Estonya’da yüzde eksi 1,7, İrlanda’da yüzde eksi 1,5, Estonya’da yüzde eksi 1,7, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde eksi 1,4, İspanya'da yüzde eksi 0,9, İtalya'da yüzde eksi 0,6, Almanya'da yüzde eksi 0,5, Fransa’da yüzde 0,1 seviyesinde belirlendi.