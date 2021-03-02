Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubat ayında sabit kaldı

Euro Bölgesi'nde, koronavirüs tedbirlerinin devam ettiği şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 0,9 seviyesinde gerçekleşti.

Küresel ekonominin takip ettiği verilerden Euro Bölgesi enflasyonu açıklandı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin yayınladığı şubat ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verilerine göre, Euro Bölgesi'nde ocakta yüzde 0,9 olan yıllık enflasyon, şubat ayında da aynı seviyeyi korudu.

EN BÜYÜK ARTIŞ YÜZDE 1,7 İLE GIDADA YAŞANDI

Euro Bölgesi'nde şubat ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 1,4 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 1,2 ile hizmetler, yüzde 1 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerjide fiyatlar yüzde 1,7 geriledi.

Enflasyon, şubatta Almanya'da yüzde 1,6, Fransa'da yüzde 0,7, İtalya'da yüzde 1, İspanya'da yüzde eksi 0,1, Hollanda’da yüzde 1,9, Belçika’da yüzde 0,3 olarak tahmin edildi.