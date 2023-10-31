Euro Bölgesi'nin ekimde yıllık enflasyonu: Yüzde 2,9

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekim ayında yıllık bazda yüzde 2,9 arttı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayınladı.
Yıllık enflasyon verisinin piyasa beklentilerinin altında kaldı.
Enflasyon bir ayda yüzde 4,3'ten ekimde 2,9'a indi
Verilere göre, Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 4,3 olan yıllık enflasyon, ekimde 2,9 olarak belirlendi.
Aylık artış yüzde 0,1 oldu
Euro Bölgesi'nde TÜFE, ekimde bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 artış kaydetti.
Piyasa beklentileri, ekimde Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 3,1 olması yönündeydi.
En yüksek yıllık enflasyon gıda, alkol ve tütün ürünlerinde
Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 7,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti.
Gıdayı, yüzde 4,6 ile hizmetler, yüzde 3,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 11,1 geriledi.
Slovakya enflasyon yüzde 7,8
Avrupa Birliği (AB) uyumlu verilere göre enflasyon ekimde Slovakya'da yüzde 7,8, Hırvatistan'da 6,7, Slovenya'da 6,6, Estonya’da 5, Avusturya'da 4,9, Fransa’da 4,5, İspanya’da 3,5, Almanya’da 3, İtalya’da 1,9, Hollanda’da yüzde -1, Belçika’da yüzde -1,7 olarak belirlendi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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