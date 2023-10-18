Euro Bölgesi'nin eylül enflasyonu açıklandı
AA

Euro Bölgesi'nde ağustosta aylık bazda yüzde 0,5 oranında artan tüketici fiyatları eylülde yüzde 0,3 oranında yükselirken, yıllık bazda ise yüzde 5,2 seviyesinden yüzde 4,3’e geriledi.

Euro Bölgesi’nde enflasyon rakamları eylülde aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Aylık ve yıllık enflasyon beklentilere paralel açıklandı

Piyasalarda beklenti tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 4,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)