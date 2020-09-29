Euro Bölgesi'nin son çeyrekteki büyüme beklentisi: Yüzde 2,2

Euro Bölgesi'nin ekonomik görünümüne ilişkin hazırlanan raporda, koronavirüs salgınının etkisinin artmaması halinde, büyüme beklentisinin son çeyrekte yüzde 2,2 olduğu açıklandı.

Koronavirüsün ekonomiye olan olumsuz etkisi, yerini yavaş yavaş normalleşmeye bırakıyor. Euro Bölgesi'nde yılın son çeyreğinde ekonomik büyümenin dengeleneceği ve büyümenin yüzde 2,2 olarak gerçekleşeceği tahmini de bu düşünceyi doğrular nitelikte bir veri paylaşıldı.

Raporda, ayrıca 2021'in ilk çeyreğinde bölge ekonomisinin yüzde 1,5 büyüyeceği beklentisine de yer verildi.

“EURO BÖLGESİ'NİN EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ YÜKSEK BELİRSİZLİKLE KARŞI KARŞIYA”

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından, İsviçre Ekonomik Enstitüsü (KOF) ve İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) iş birliğiyle Euro Bölgesi'nin ekonomik görünümüne ilişkin hazırlanan rapor yayınlandı.

Ekonomik görünüme yönelik risklere yer verilen raporda, her ne kadar belirli rakamlar ortaya konsa da "Ekonomik görünüm, ekonomi politikalarının etkinliğine ve koronavirüs salgınının seyrine bağlı olarak hem yukarı hem de aşağı risklerle birlikte yüksek belirsizlikle karşı karşıya bulunuyor." notu düşüldü.

YILIN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDEKİ BÜYÜME: YÜZDE 8,2

Raporda, Euro Bölgesi ekonomisinin son çeyrekte denge kazanacağı belirtilerek, yılın üçüncü çeyreğindeki yüzde 8,2'lik büyümenin ardından son çeyrekte yüzde 2,2 büyüme beklendiği kaydedildi.

Bu yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde sırasıyla yüzde 9,2 ve yüzde 2,3 artması beklenen hanehalkı tüketici harcamalarının, ekonomik büyümedeki ivmenin itici gücü olduğu aktarılan raporda, sanayi üretiminin üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 15,2 ve dördüncü çeyrekte yüzde 1,4 artmasının beklendiği kaydedildi.