Euro günün ilk saatlerinde rekor kırdı! 24 Haziran'da piyasalar

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile İsrail'in ateşkes anlaşmasına vardığını açıklamasının ardından küresel piyasalar keskin yükseldi.

DOLAR

Dün doların satış fiyatı 39,7260, euronun satış fiyatı ise 45,7810 lira olmuştu.

Serbest piyasada 39,6160 liradan alınan dolar, 39,6362 liradan satılıyor.

EURO

Euro/dolar paritesi yüzde 0,27 artışla 1.1607 seviyesine yükseldi.

EURO/TL REKOR KIRDI

İç piyasada euro/TL tarafında yeni bir rekor kırıldı. Sabah erken saatlerde euro/TL'de tarihi zirve yenilendi.

Euro/TL tarafında ise bugün saat 07.45'te 46,10 ile yeni rekor seviye kaydedildi.

Günün başlangıcında ise 46,0460 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 46,0896 lira olarak belirlendi.

STERLİN

Sterlin ise 53,7494 liradan alınıp, 54,0189 liraya satılıyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 39,6362

Euro: 46,0896

Sterlin: 54,0189

ONS ALTIN

Altının ons fiyatı da azalan risk algısının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izledi.

Savaşta ateşkes sözleri, güvenli limandan ayrılışa ve altında düşüşe neden oldu.

Ons altın: 3 bin 322 dolar

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 233 lira

Çeyrek altın: 7 bin 179 lira

Cumhuriyet altını: 29 bin 261 lira

Tam altın 28 bin 728 lira

Yarım altın: 14 bin 360 lira

BRENT PETROL

Orta Doğu'da ateşkes iyimserlikleri ile Hürmüz Boğazı'nın kapatılmamasının ardından petrol fiyatları sert düştü.

Dün Brent petrolün varil fiyatı yüzde 8,5 düşüşle 69,5 dolara geriledi. Yeni işlem gününde de düşüşünü sürdüren Brent petrol yüzde 1 azalışla 68,7 dolardan alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 1,4 değer kaybıyla 66,3 dolardan satılıyor.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin yüzde 3,55 artışla 105.571,6 dolara yükseldi.

BORSA İSTANBUL

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,67 değer kaybederek 9.141,31 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 1,2 üzerinde 10.329,00 puanda işlem gördü.