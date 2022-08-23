Euro'nun tarihçesi

Euro Bölgesi'nde kullanılan para birimi euro ile dolar arasındaki değer karşılaştırmaları dünyanın odağında.

Dolardan sonra en çok kullanılan ikinci para birimi olan euro 2002 yılında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanılmaya başlandı. 2015'te ise toplam 19 ülke euro para birimini kullanmaya başladı.

Euro hayatımıza ne zaman girdi

Euro hayatımıza ne zaman girdi. İşte bu sürecin öyküsü:

Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Avusturya, Belçika, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg ile Portekiz para birimi euronun Ocak 1999'da kaydi olarak yürürlüğe girmesine karar vermiş ve 2002 yılında bu para birimini kabul eden AB ülkelerinde euro banknot ve bozuk paraları piyasaya sürülmüştü.

Önce Euro Bölgesi'ndeki 19 ülkeden 11'i kullandı

AA'nın haberine göre, Başlangıçta 11 ülkenin kullanıma başladığı Euroya, 2001 yılında Yunanistan, 2007'de Slovenya, 2008'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Malta, 2009'da Slovakya, 2011'de Estonya, 2014'te Letonya ve 2015 yılında Litvanya'nın geçişiyle, Euro Bölgesi toplam 19 üyeye ulaşmıştı.

Dünyanın en çok kullanılan ikinci para birimi

Doların ardından dünyanın en fazla kullanılan ikinci rezerv para birimi konumunda bulunan euro, "Avrupa Para Birimi", "ekü" ve "avro" olarak da adlandırılıyor.