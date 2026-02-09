Ev sahipleri memur kiracı arıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ev sahiplerinin kiracılara yönelik beklentileri çıtayı her geçen gün biraz daha yükseltiyor; gelinen noktada bu talepler, konut sorununa eklenen yeni bir krize dönüşmüş durumda.

Serbest piyasa şartlarında, Kat Mülkiyeti Kanunu’nu aşmamak kaydıyla mal sahibi bazı taleplerde bulunabiliyor.

MEMUR OLMAK İLK KRİTER OLDU

Kiracı kriterinde kirasını gününde ödemesi, işinin gücünün yerinde olması, düzenli çalışması, temiz tutması ve memur olması ilk sırada geliyor.

26 MADDELİK İSTEK LİSTESİ YENİ DURUMU ORTAYA KOYDU

Her şey Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir ev sahibinin, 3+1 dairesini aylık 35 bin liraya kiraya vermek için ilan sitesinde paylaştığı 26 maddelik kriter listesiyle başladı.

Bu kriterler arasında resmi nikahlı aile şartı, evde sigara içilmeme kuralı ve evin 50 günde bir kontrol edilmesi gibi detaylar yer aldı.

KİRACILARDA ARANANLAR YENİ KRİTERLER

Resmi nikahlı aile

Evde sigara içilmemesi

Mutfak tezgahının ıslak bırakılmaması

Evin 50 günde bir kiracının uygunluğunda 15 dakika süreyle kontrol edilmesi

En az bir aile bireyinin memur olması

En fazla bir çocuklu aile olmak

Mutfak tezgahında kirli bulaşık bırakılmaması

Evde kullanılacak tüm eşyaların ayaklarında zemini korumak için keçe bulunması

Eşyalar ile duvar arasında boşluk bırakılması

Kiracının borcunun olmaması

Kiracının konut davasının olmaması