Ev sahipleri memur kiracı arıyor

- Ev sahiplerinin kiracı kriterleri, aile olmak ve az çocuklu olmak gibi geleneksel beklentilerden memur olma ve evin sık kontrol edilmesi gibi detaylara kaydı.
- Denizli'de bir ev sahibi, 35 bin liraya kiralayacağı dairesi için 26 maddelik detaylı bir kriter listesi yayınladı.
- Kriterler arasında resmi nikahlı olma şartı, evin tezgahında bulaşık bırakmama ve eşyaların zemini koruyacak biçimde yerleştirilmesi gibi talepler yer aldı.
Ev sahiplerinin kiracılara yönelik beklentileri çıtayı her geçen gün biraz daha yükseltiyor; gelinen noktada bu talepler, konut sorununa eklenen yeni bir krize dönüşmüş durumda.
Serbest piyasa şartlarında, Kat Mülkiyeti Kanunu’nu aşmamak kaydıyla mal sahibi bazı taleplerde bulunabiliyor.
MEMUR OLMAK İLK KRİTER OLDU
Kiracı kriterinde kirasını gününde ödemesi, işinin gücünün yerinde olması, düzenli çalışması, temiz tutması ve memur olması ilk sırada geliyor.
26 MADDELİK İSTEK LİSTESİ YENİ DURUMU ORTAYA KOYDU
Her şey Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir ev sahibinin, 3+1 dairesini aylık 35 bin liraya kiraya vermek için ilan sitesinde paylaştığı 26 maddelik kriter listesiyle başladı.
Bu kriterler arasında resmi nikahlı aile şartı, evde sigara içilmeme kuralı ve evin 50 günde bir kontrol edilmesi gibi detaylar yer aldı.
KİRACILARDA ARANANLAR YENİ KRİTERLER
Resmi nikahlı aile
Evde sigara içilmemesi
Mutfak tezgahının ıslak bırakılmaması
Evin 50 günde bir kiracının uygunluğunda 15 dakika süreyle kontrol edilmesi
En az bir aile bireyinin memur olması
En fazla bir çocuklu aile olmak
Mutfak tezgahında kirli bulaşık bırakılmaması
Evde kullanılacak tüm eşyaların ayaklarında zemini korumak için keçe bulunması
Eşyalar ile duvar arasında boşluk bırakılması
Kiracının borcunun olmaması
Kiracının konut davasının olmaması