Ev ve araba alacaklara uyarı: Ürünü görmeden kapora yatırmayın Alışveriş yapmak, çevrimiçi platformlarla artık daha cazip hale gelirken, karşılaşılacak dolandırıcılıklara karşı dikkat edilmesi gerekenler listesi de uzayıp gidiyor.

DHA

Dijitalleşmenin yaygınlaşması, küçük ya da büyük bütçeli alışverişlerin çevrimiçi platformlardan kolaylıkla yapılmasına kapı araladı.

Bu cazip ortam da dolandırıcılık vakalarını tetikledi.

Son dönemde dolandırıcılık vakaları, ön ödeme gerektiren ikinci el gayrimenkul ya da motorlu taşıt alım satımlarında yoğunlaştı.

Dolandırıcılık vakaları gün geçtikçe artıyor.

Karşı tarafın vaatlerine inanıp ön ödeme yapılıyor

Taraflar birbirini hiç tanımadan ya da alacakları ürünü görmeden sosyal medya platformlarında, çevrimiçi pazaryerlerinde karşı tarafın vaatlerine inanıp ön ödeme yapabiliyor.

Alıcılar, ürün beklediği gibi çıkmadığında ise mağdur oluyor.

Hatta, böyle bir ürün aslında hiç olmayabiliyor ve dolandırıcılar başkalarının varlıklarını satışa çıkarmış da olabilir.

Gayrimenkul ya da motorlu araçlar satışlarındaki rakamlar büyük

Böylesi dolandırıcılık vakalarının gayrimenkul ya da motorlu araçlar satışlarında gerçekleşmesi ise maddi kaybı üst seviyeye çıkarıyor.

"Ürünü görmeden kapora vermek sakıncalı"

Uzmanlar bu gerçekleri göze alarak, internetten emlak ve otomobil alacakları ürünü görmeden kapora vermemek açısından uyarıyor.

Ticaret Bakanlığı da siteye sorumluluk vererek, ilan verenin gerçek kişi olmasının denetlenmesi şartını getirdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)