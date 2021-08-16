Evde bakım yardımı ödemeleri bugünden itibaren hesaplara yatırılacak

Sosyal destek kapsamında bulunan ağır engelli vatandaşların aile ortamında bakılmasını destekleyen ödemeler, bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Evde Bakım Yardımı” ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağının bilgisini paylaştı.

Bakan Yanık, paylaştığı açıklamada, ayrıca engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda geliştirdiklerini de vurguladı.

“ENGELLİ VATANDAŞLARIN AİLELERİ YANINDA DESTEKLENMELERİ ÖNCELİKLİ HEDEF”

Bakan Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşların aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerinden biri olduğunun altını çizerek, yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlara kuruluşlarda bakım hizmeti sunulduğunu aktardı.

“AĞIR ENGELLİ YAKINI OLAN VE BAKIMINI ÜSTLENDİĞİ İÇİN ÇALIŞAMAYAN VATANDAŞLARIMIZI DA DESTEKLİYORUZ “

Aileleri yanında kalan engellilere, gündüzlü bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olunduğuna işaret eden Yanık, "Evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz." ifadelerini kullandı. Yanık, 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1657 lira 86 kuruştan 1797 lira 97 kuruşa çıkarıldığını hatırlatarak, bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığını belirtti.

"TOPLAM 968 MİLYON 200 BİN LİRA HESAPLARA YATACAK"

Evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını ifade eden Yanık, "968 milyon 200 bin lira evde bakım yardımı ödemesini bugünden itibaren hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını dilerim." açıklamasında bulundu.