Evde bakım yardımı ödemesi toplamda 94,2 milyar lira oldu 2006 yılında engelli bireylerin alıştıkları ortamda kendi aileleri tarafından bakılmasını amaçlayan evde bakım hizmeti için ailelere yapılan ödemelerin miktarları ve Resmi Gazete'de yapılan yeni değişiklikler açıklandı.

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, engelli bireylerin bakım ihtiyaçlarını onların yaşam koşullarını değiştirmeden, alıştıkları ortamda bakımlarının sağlanması amacıyla 2006'da evde bakım yardımı uygulaması başlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle, bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımı için yapılacak yardımın başvuru şekli, değerlendirilmesi, ödenmesi ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Hazırlanan "Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği" bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yönetmelikle Sosyal Hizmetler Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında bakıma ihtiyacı olan engellilerin, evde bakımı için yapılacak yardımın başvuru şekli, değerlendirilmesi, ödenmesi ve diğer hususlarla ilgili usul ve esaslar düzenlendi.

Engellilik sınıfına göre yeni destek tanımları

Engellilik sınıflandırmasına göre, tam bağımlı çocuklar için "Çok ileri düzeyde özel gereksinim var (ÖGV)", "Belirgin ÖGV" ve "Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)" ibareli raporu bulunanlardan, hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek durumdaki, evde bakım heyetince bakıma ihtiyacı olduğu tespit edilmiş, hanede kişi başına düşen geliri net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olanlar, evde bakım yardımı ile desteklenecek.

Ödemeler devredilemez

Yönetmelikte ayrıca evde bakım yardımı ödemelerinin devir, temlik ve haciz edilemeyeceği hükme bağlandı.

Yönetmeliğin yayımından önce yardımdan yararlanmaya başlayan kişilerin evde bakım yardımı ödemeleri devam edecek.

Hane, gelir, sağlık ve benzeri nedenlerle yardımdan yararlanma koşullarında değişiklik olması halinde bu kişilerin durumu yönetmelik kapsamında yeniden değerlendirilecek.

Bugüne kadar 94,2 milyar lira evde bakım yardımı ödemesi yapıldı

2006'da başlatılan evde bakım yardımı kapsamında, hizmetin başlangıcından 2023 Nisan sonuna kadar 94 milyar 253 milyon 780 bin 845 lira evde bakım yardımı ödemesi yapıldı.

Ailelere, aylık 4 bin 336 lira nakdi yardım

Evde Bakım Yardımı uygulamasıyla tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakmak isteyen ailelere, aylık 4 bin 336 lira nakdi yardım veriliyor.

Evde bakım yardımından 569 bin 627 kişi faydalandı

Nisan itibarıyla evde bakım yardımından 569 bin 627 kişi faydalandı. Bunların yaklaşık 140 binini engelli yaşlısına bakım veren kişiler oluşturdu.