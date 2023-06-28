Evde Edirne tava ciğeri tarifi Edirne'nin meşhur lezzet tava ciğeri evde yapmak isteyenler için uzmanı tarifini tek tek anlattı.

AA

Kurban Bayramı'nda kesilen danaların ciğerini değerlendirmek için güzel bir lezzet tarifi geldi.

Evde meşhur "Edirne tava ciğeri" pişirme tarifini Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar verdi.

Dinar, yemeni ev koşullarında üretilirken pişirme derecesini çıkardığı sesten ve renginden nasıl anlaşılacağına kadar tüm incelikleri paylaştı.

Usta, ciğer tava tarifinin sonunda "Edirne'ye gel ciğerimi ye" türküsünün sözlerine de yer verdi.

Edirne'nin ünü ülke sınırlarını aşan, kentte gastronomi turizmi oluşmasına neden olan "tava ciğeri" evlerde de pişiriliyor.

Ayrı bir hüner

Dinar, tava ciğer pişirmenin ayrı bir hüner olduğunu söyledi.

Önce zarını çıkartıyoruz, ince ince kesiyoruz ve sinirlerini çıkartıyoruz

Vatandaşlar için evde yapacakları pratik bir tarif hazırladıklarını ifade eden Dinar, şu bilgiyi verdi:

Öncelikle dananın karaciğerini bir tahtanın üzerine yatırıp üzerindeki zarı alıyoruz. Elimizden geldiğince ciğeri ince ince doğrayacağız ve bu arada içerisindeki sinirleri de almalıyız.

Kevgirde bol su ile yıkıyoruz

Doğranmış ciğerlerin bir kevgirin içerisine konularak bol suyla yıkanması gerektiğinin altını çizen Dinar, tarife şöyle devam etti:

Ayçiçeği yağı kullanmaya özen gösteriyoruz

Ciğeri bir süre dinlenmeye bıraktıktan sonra tavamızı hazırlayacağız. Tabii bizim restoranlarda ciğeri pişirdiğimiz tavalar özel ancak evdeki tavayla da ciğeri pişirebiliriz. Zeytinyağı ya da başka bir yağ değil ciğeri pişirirken ayçiçeği yağı kullanmaya özen gösteriyoruz.

Dinlendirdiğimiz ciğeri unluyoruz

Dinlenmeye bıraktığımız ciğeri unladıktan sonra tavamızdaki kızgın yağın içerisine serpiştiriyoruz.

Elimizde kepçeyle bekliyoruz

Tava ciğer dünyanın en çabuk pişen yöresel lezzetlerinden biri olduğu için elimizde kepçeyle bekliyoruz. Ciğeri bir dakika kadar tavada 'caz cuz' sesini duyup pişirdikten sonra tabağımıza alıyoruz.

Kehribar kadar sarı, kelebek kadar hafif

Kehribar kadar sarı, kelebek kadar hafif bir tava ciğer çıkıyor karşınıza.

"Edirne'ye gel ciğerimi ye"

Dinar, tava ciğerin yanına kurutulmuş biberin yakıştığını dile getirdi. Söz yazarı ve bestekar merhum Beyazıt Sansı'ya ait "Tava Ciğeri" türküsünü hatırlatan Dinar, şu ifadelerini kullandı: