Evden çalışanlar, işini kaybetme kaygısı taşıyor

Koronavirüs salgınının getirdiği zorunlu bir uygulama olan evden çalışma yönteminin olumlu ve olumsuz yönleri bir anketle ortaya konuldu.

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) Sendikası, çalışanların evden çalışmaya bakışını ölçmek için Türkiye'nin farklı şehirlerindeki bin üyesiyle anket düzenledi. Sendikanın, üyelerinin evden çalışmaya bakışını ölçmek için yaptığı ankette, çalışanların evden çalışmak istemediği ve evden çalıştıkları dönemde işlerini kaybetme kaygısı yaşadığı sonucu ağır bastı.

ANKET 1 AYDA BİN ÇALIŞANLA GERÇEKLEŞTİ

TEDAŞ, DSİ, EÜAŞ, TEİAŞ, İLBANK ve Enerjisa'nın da aralarında olduğu iş yerinde örgütlü olan TES-İŞ Sendikası, Ar-Ge Merkezince Türkiye'nin farklı şehirlerindeki bin sendika üyesiyle 25 Eylül-25 Ekim tarihlerinde yapılan ankette, katılımcılara evden çalışmayla ilgili toplam 11 soru yöneltildi.

KATILIMCILARIN YÜZDE 72’Sİ EVDEN ÇALIŞMAKTAN MEMNUN DEĞİL

"Evde çalışmak ister misiniz?" sorusuna, ankete katılanların yüzde 72'si "Hayır", yüzde 28'i ise "Evet" yanıtını verdi.

"Evden çalışmanın kalıcı olmasını ister misiniz?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 81,1'i "Hayır", yüzde 18,9'u "Evet" karşılığını verirken, "Hayır" cevabını verenler, evden çalışma tedbirinin koronavirüs salgını süreciyle sınırlı kalması gerektiği görüşünü paylaştı.

Katılımcıların yüzde 84,9'u evden çalışma yaptıkları dönemde işlerini kaybetme kaygısı yaşadıklarını ifade ederken, yüzde 15,1'i evde çalıştıkları takdirde kendilerini daha mutlu ve rahat hissedeceklerini dile getirdi.

ÇALIŞANLAR, BECERİLERİNİ KAYBETME ENDİŞESİ TAŞIYOR

Ankete katılan çalışanların yüzde 71,8'i evden çalışma durumunda iş yerine ve iş yerinde kullandıkları alet ve araçlara yabancılaşma, sahip oldukları iş becerilerini kaybetme endişesi taşıyor.

EVDEN ÇALIŞMANIN SOSYALLEŞMEYİ ORTADAN KALDIRDIĞI GÖRÜŞÜ HAKİM

Evden çalışmanın psikolojiye etkisinin sorulması üzerine, katılımcıların yüzde 88'i evden çalışmanın iş yerinde sosyalleşmeyi ortadan kaldırdığını, sürekli evde olmanın psikolojiyi olumsuz etkilediğini ifade etti.

Katılanların yüzde 79,5'i evden çalışmanın bir süre sonra iş arkadaşlarıyla aralarındaki dayanışma duygusunu azaltacağını dile getiriyor.

EVDEN ÇALIŞMA, İNTERNET VE YEMEK GİDERLERİ GİBİ EK MASRAFLAR ÇIKARTIYOR

Katılımcıların yüzde 58,8'i evde çalıştıkları sürede ek masraflarının (ilave internet ve telefon faturası, ofis malzemeleri, toner, yeme ve içme giderleri) ortaya çıktığını belirtirken, yüzde 58,6'sı toplu iş sözleşmesinden doğan yemek, yol parası, fazla mesai, bayram veya resmi tatil günlerinde çalışma gibi haklarını tam olarak alamama kaygısı taşıyor.

EVDEN ÇALIŞANLAR, ÇOK BÖLÜNÜYOR

Ankete katılanların yüzde 69,1'i evden çalıştıkları sürede zamanı yönetemediklerini, verimli iş çıktıları ortaya koyamadıklarını, çalışma sürelerinin çok bölündüğünü ve fazla mesai ücreti almadan saatlerce çalışmak zorunda kalabildiklerini ifade ederken, yüzde 30,9'u evden çalışma durumunda iş için hazırlanma ve işe ulaşımda kullandığı zamanı, aile hayatı, sosyal yaşam için kullanılabileceği görüşünü paylaştı.

"EVDEN ÇALIŞMA İŞ YERİNE AİDİYET DUYGUSUNU AZALTIR"

TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ersin Akma, anket sonuçlarına dair yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının sosyal, kültürel yaşamda ve çalışma hayatında köklü değişikliklere neden olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Tedbir amaçlı uygulanan bu modelin kalıcı hale gelmesinde önemli sakıncalar görüyoruz. Üyelerimizle yaptığımız anketten çıkan sonuç da bu yöndedir. Evden çalışmanın kalıcı olması işverenler açısından da olumsuz sonuçlar doğuracaktır. İş yerine aidiyet duygusu zamanla azalacaktır. Bu da çalışan veriminin azalmasını beraberinde getirecektir."