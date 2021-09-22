Evergrande krizi ikinci Mortgage olayına mı dönüşecek

Günlerden beri Çinli ikinci büyük gayrimenkul şirketi Evergrande’nin, varlık alımları ile ilgili vadesi yarın dolacak olan borcunu ödeyip ödeyemeyeceğine odaklandık.

Çinli Evergrande Group, Global 500 listesinde de bulunan, Çin'in ve dünyanın da gelir açısından en büyük kuruluşlarından biri unvanını taşıyor.

Sorun tartışılırken bu şirketin “batamayacak kadar büyük” bir kurum olduğu söyleniyor. Peki bu ne demek? Bu, Evergrande batarsa peşi sıra onunla birlikte iş yapan tüm yapının domino etkisi oluşarak yıkılması anlamını taşıyor. Yani ilk ödeme yapılamazsa, yarın dünyayı ekonomik bir kasırga bekliyor.

ÇİN DEVREYE GİRECEK Mİ

Çin, bu şirketi tüm ekonomi sistemini düşündüğü için bir kez destekleyip, uçurumun kenarından geri döndürmüştü. Ama bu kez gidişatla ilgili hiçbir yorumda bulunmuyor.

Dünya, Evergrande'nin borcunun ödemesinin yanı sıra Çin’in destek verip vermeyeceğini de aynı oranda tartışıyor. Bu iflasın Çin'i büyümesini aşağıya çekeceği dillendiriliyor.

EVERGRANDE FIRTINASI PİYASALARI ALTÜST ETTİ

300 milyar dolardan fazla borcu bulunan Evergrande’nin borç durumu kendisi ile birlikte ilişkide olduğu sektörleri, küresel ekonomiyi, altın ve döviz fiyatlarını hatta kripto para değerlerini de etkiledi. Şangay merkezli gayrimenkul komisyoncusu Sinic Holding’in hisseleri de aynı beklenti ile düştü.

EVERGRANDE EKONOMİ DÜNYASININ ESKİ KORKULU RÜYALARINI HATIRLATTI

Evergrande krizinin varlığı, yıllar öncesinde kalmış sorunları tekrar hatırlatarak, 2008 yılında gerçekleşen ve ABD’nin gayrimenkul sektöründe tüm dengeleri alt üst eden Mortgage krizi sürecinde 613 milyar dolar borçla iflas eden Lehman Brothers krizini gündeme getirdi.

ŞİRKET İLK ÖDEMEYİ YAPACAĞINI AÇIKLADI

Şirkete bağlı olan Hengda Real Estate Group yaptığı açıklamada, Shenzen borsasında işlem gören Eylül 2025 vadeli yüzde 5,8 kupon ödemeli tahvilin kupon ödemesini 23 Eylül'de yapacağını belirtti. Şirketin bu tahvil için 83 milyon 500 bin dolar tutarında kupon ödemesi gerekecek.

29 EYLÜL'DE İKİNCİ ÖDEMEYİ YAPABİLECEK Mİ

Şirketin ayrıca, 29 Eylül'de bir başka dolar cinsi tahvil için 47 milyon 500 bin dolar kupon ödemesi yapması gerekecek. Ödemeler 30 gün içinde yapılmazsa bu tahviller temerrüte düşmüş olacak.